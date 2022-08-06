Гірн: Два роки тому обговорював з Володимиром Кличком його повернення

Джерело - BoxOffice.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко все ще може показати себе у важкій вазі та показати себе непогано.
Про це заявив промоутер Едді Гірн.
"Річ у тому, що я з ним це обговорював десь два роки тому. Чи можливе повернення? Думаю, так, він все ще може показати себе у важкій вазі та показати себе непогано.
Просто важливим є питання мотивації, що ти ще можеш битися з молодими та голодними хлопцями.
Коли Кличко боровся з Джошуа, він зустрівся віч-на-віч із молодим левом, який і близько не був так само гарний, як українець. У нього не було досвіду, але він просто не здавався, а Володимир тоді не відчував голоду. Він думав, що це останній бій і треба викластись на 100 відсотків.
Нині це вже не потрібно. Ти сумуєш за цим почуттям, але бої вже не потрібні.
А якщо бокс тобі не потрібний через гроші чи суперництво, тоді тобі варто триматися якомога далі, особливо якщо йдеться про важку вагу. У ньому будуть молоді та голодні леви, які можуть тебе розірвати", - сказав Гірн.
Раніше Едді Гірн заявив, що у Дерека Чісори була пропозиція від команди Тайсона Ф’юрі.
Нагадаємо, Міжнародна федерація боксу також визнала Продивуса - легитимним президентом ФБУ.
Скандал в українському боксі. Хронологія подій
- У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;
- У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламента, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;
- 22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;
- Навесні 2022 року кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;
- У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;
- Закілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.
Володимир Продивус
- Очолює Федерацію боксу України з 2008 року;
- Народний депутат 7-го скликання від Партії регіонів:
- Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942 - 1944 років. Цей вчинок народних депутатів України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду
- Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року
- Є близьким соратником умара кремльова, із яким часто проводить час разом;
- За неперевіреною інформацією, тітушки Продивуса були причетні до стрілянини у Броварах;
- Незважаючи на війну, вважає росіян братами та продовжує підтримувати кремльова й росію.
Кирило Шевченко
- З 2009 року очолював Київську міську федерацію боксу;
- Наприкінці 2021 року очолив боксерських опозиційний рух і 22 лютого 2022 року більшістю регіональних федерацій був обраний президентом Федерації боксу України;
- З перших днів війни Шевченко очолив батальйон спецпризначення “Архангели Михаїла”, який займався обороною Києва, боротьбою з ДРГ та евакуацією поранених та дітей в безпечні регіони нашої країни.
Що відомо про ФБУ Продивуса
- ФБУ й досі не розрахувалася з Українськими Отаманами. Сума вражає;
- За перехід у профі В'ячеслава Глазкова Продивус взяв 65 тисяч доларів;
- ФБУ незаконно дискваліфікувала Віктора Вихриста, не маюч на це жодних юридичних підстав, після того як боксер перейшов у професіольний бокс;
- Бронзовий призер ОІ-2008 В'ячеслав Глазков закликав гнати Продивуса з ФБУ поганою мітлою;
- Також скандального ексрегіонала звинувачують у дачі хабарів;
- Як федерація боксу Продивуса стала осередком “русского мира” в Україні;
- Шатернікова рознесла Продивуса за співпрацю з росіянином;
- Легендарний український тренер Юрій Сосновський заявив, що Продивус не має права очолювати федерацію;
- Також дії Володимира Продивуса засудив, назвавши їх цинічними, міністр Молоді та спорту Вадим Гутцайт.