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Гірн: Два роки тому обговорював з Володимиром Кличком його повернення

Сьогодні 14:54 261 0
Промоутер поділився думками про можливе повернення колишнього чемпіона світу
Гірн: Два роки тому обговорював з Володимиром Кличком його повернення
Фото Getty Images
#Едді Гірн, #Володимир Кличко

Джерело - BoxOffice.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко все ще може показати себе у важкій вазі та показати себе непогано.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Річ у тому, що я з ним це обговорював десь два роки тому. Чи можливе повернення? Думаю, так, він все ще може показати себе у важкій вазі та показати себе непогано.

Просто важливим є питання мотивації, що ти ще можеш битися з молодими та голодними хлопцями.

Коли Кличко боровся з Джошуа, він зустрівся віч-на-віч із молодим левом, який і близько не був так само гарний, як українець. У нього не було досвіду, але він просто не здавався, а Володимир тоді не відчував голоду. Він думав, що це останній бій і треба викластись на 100 відсотків.

Нині це вже не потрібно. Ти сумуєш за цим почуттям, але бої вже не потрібні. 

А якщо бокс тобі не потрібний через гроші чи суперництво, тоді тобі варто триматися якомога далі, особливо якщо йдеться про важку вагу. У ньому будуть молоді та голодні леви, які можуть тебе розірвати", - сказав Гірн.

Раніше Едді Гірн заявив, що у Дерека Чісори була пропозиція від команди Тайсона Ф’юрі.

Нагадаємо, Міжнародна федерація боксу також визнала Продивуса - легитимним президентом ФБУ.

Скандал в українському боксі. Хронологія подій

  • У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;
  • У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламента, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;
  • 22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;
  • Навесні 2022 року кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;
  • У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;
  • Закілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.

Володимир Продивус

  • Очолює Федерацію боксу України з 2008 року;
  • Народний депутат 7-го скликання від Партії регіонів:
  1. Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942 - 1944 років. Цей вчинок народних депутатів України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду
  2. Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року
  • Є близьким соратником умара кремльова, із яким часто проводить час разом;
  • За неперевіреною інформацією, тітушки Продивуса були причетні до стрілянини у Броварах;
  • Незважаючи на війну, вважає росіян братами та продовжує підтримувати кремльова й росію.

Кирило Шевченко

  • З 2009 року очолював Київську міську федерацію боксу;
  • Наприкінці 2021 року очолив боксерських опозиційний рух  і 22 лютого 2022 року більшістю регіональних федерацій був обраний президентом Федерації боксу України;
  • З перших днів війни Шевченко очолив батальйон спецпризначення “Архангели Михаїла”, який займався обороною Києва, боротьбою з ДРГ та евакуацією поранених та дітей в безпечні регіони нашої країни.

Що відомо про ФБУ Продивуса

  • ФБУ й досі не розрахувалася з Українськими Отаманами. Сума вражає;
  • За перехід у профі В'ячеслава Глазкова Продивус взяв 65 тисяч доларів;
  • ФБУ незаконно дискваліфікувала Віктора Вихриста, не маюч на це жодних юридичних підстав, після того як боксер перейшов у професіольний бокс;
  • Бронзовий призер ОІ-2008 В'ячеслав Глазков закликав гнати Продивуса з ФБУ поганою мітлою;
  • Також скандального ексрегіонала звинувачують у дачі хабарів;
  • Як федерація боксу Продивуса стала осередком “русского мира” в Україні;
  • Шатернікова рознесла Продивуса за співпрацю з росіянином;
  • Легендарний український тренер Юрій Сосновський заявив, що Продивус не має права очолювати федерацію;
  • Також дії Володимира Продивуса засудив, назвавши їх цинічними, міністр Молоді та спорту Вадим Гутцайт.
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