Гірн: Два роки тому обговорював з Володимиром Кличком його повернення

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко все ще може показати себе у важкій вазі та показати себе непогано.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Річ у тому, що я з ним це обговорював десь два роки тому. Чи можливе повернення? Думаю, так, він все ще може показати себе у важкій вазі та показати себе непогано.

Просто важливим є питання мотивації, що ти ще можеш битися з молодими та голодними хлопцями.

Коли Кличко боровся з Джошуа, він зустрівся віч-на-віч із молодим левом, який і близько не був так само гарний, як українець. У нього не було досвіду, але він просто не здавався, а Володимир тоді не відчував голоду. Він думав, що це останній бій і треба викластись на 100 відсотків.

Нині це вже не потрібно. Ти сумуєш за цим почуттям, але бої вже не потрібні.

А якщо бокс тобі не потрібний через гроші чи суперництво, тоді тобі варто триматися якомога далі, особливо якщо йдеться про важку вагу. У ньому будуть молоді та голодні леви, які можуть тебе розірвати", - сказав Гірн.