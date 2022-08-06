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Гірн: У Чісори була пропозиція від команди Ф’юрі

Сьогодні 10:25 185 0
Гірн: У Чісори була пропозиція від команди Ф’юрі
Фото Getty Images
#Едді Гірн, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - Boxing Social.

Боксер надважкої ваги Дерек Чісора (33-12, 23 КО) відхилив пропозицію щодо бою з чемпіоном Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"У Дерека була пропозиція від команди Ф'юрі. Грошей було недостатньо, тому сумніваюся, що ми побачимо їхній бій. 

Усе ж таки приємно бачити, що Тайсон шукає варіанти для повернення", - сказав Гірн.

Ф'юрі та Чісора двічі зустрічалися в рингу - у 2011 та 2014 році. У першому поєдинку Тайсон переміг рішенням суддів, а у другому - технічним нокаутом.

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