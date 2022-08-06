Гірн: У Чісори була пропозиція від команди Ф’юрі

Джерело - Boxing Social.
Боксер надважкої ваги Дерек Чісора (33-12, 23 КО) відхилив пропозицію щодо бою з чемпіоном Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).
Про це заявив промоутер Едді Гірн.
"У Дерека була пропозиція від команди Ф'юрі. Грошей було недостатньо, тому сумніваюся, що ми побачимо їхній бій.
Усе ж таки приємно бачити, що Тайсон шукає варіанти для повернення", - сказав Гірн.
Ф'юрі та Чісора двічі зустрічалися в рингу - у 2011 та 2014 році. У першому поєдинку Тайсон переміг рішенням суддів, а у другому - технічним нокаутом.