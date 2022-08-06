Гірн: У Чісори була пропозиція від команди Ф’юрі

Боксер надважкої ваги Дерек Чісора (33-12, 23 КО) відхилив пропозицію щодо бою з чемпіоном Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"У Дерека була пропозиція від команди Ф'юрі. Грошей було недостатньо, тому сумніваюся, що ми побачимо їхній бій.

Усе ж таки приємно бачити, що Тайсон шукає варіанти для повернення", - сказав Гірн.