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Віктор Постол - Хосе Рамірес: як це було

Сьогодні 06:59 4202 0
Віктор Постол - Хосе Рамірес: як це було

Джерело - Чемпіон.

Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол (31-2, 12 KO) в ринг в якості претендента провів чемпіонський бій проти чинного чемпіона Хосе Раміреса (25-0, 17 KO) за версіями WBO і WBC.

Рішення суддів - 114-114, 115-113, 116-112. Перемогу здобув американець Рамірес.

Експерти віддали перемогу Раміресу:

Дванадцятий раунд бою. Постол намагається влучити у суперника. Для перемоги лише нокаут потрібен. Але американець грамотно діє у захисті і звично більше наносить ударів. В останні півтори хвилини бою Постол більше притискався до канатів. Бій завершено. Чекаємо рішення суддів. По ходу бою була помітна значна перевага Раміреса.

Одинадцятий раунд бою. Рамірес більше влучав. Але наприкінці раунду Постол потужно поцілив у суперника.

Десятий раунд бою. Хід поєдинку не змінюється Рамірес тисне на українця, викидаючи більшу кількість ударів. Постол пропустив кілька потужних ударів на останній хвилині раунду. Все ж втримався на ногах.

Думка експертів:

Дев'ятий раунд бою. Рамірес звично зайняв центр рингу і продовжив атакувати суперника. Постол спробував кілька раз відповісти супернику.

Восьмий раунд бою. Рамірес намагався достроково завершити бій, вкладаючись у свої удари. На другій хвилині Рамірес потужно пробив у підбородок, а потім у куті рингу спробував добити, але українець втримався і відтіснив суперника до центру рингу.

Сьомий раунд бою.  Рамірес продовжує тиснути на Постола, який більше думає про свій захист. У середині раунду Рамірес потужно влучив у корпус українця і відразу спробував добити суперника. Українець витримав натиск суперника, але і цей раунд залишився за Раміресом. У цьому раунді дуже не легко прийшлося Постолу.

Шостий раунд бою.  Кілька ударів від українця досягли цілі. Американець наприкінці раунду викинув кілька не влучних ударів.

П'ятий раунд бою. Продовжується тактичне протистояння суперників. Постол відразу відповідає на удари Раміреса.

Думка експертів:

У четвертому раунді бою Постол пропустив кілька потужних ударів від Раміреса, який став збільшив темп бою. Остання хвилина раунду пройшла за рівного бою.

Американець старається тримати центр рингу. З середини третього раунду Рамірес став активнішим, намагаючись правою рукою дістати українця. Постол встигає відходити та уникати ударів.

Другий раунд був рівним. Постолу вдалося виконати серію влучних ударів з чергуванням лівої та правої рук.

Відбувся перший раунд бою. У перші дві хвилини була розвідка боєм. А от остання хвилина раунду була за Раміресом - українець пропустив кілька потужних ударів від суперника.

Розпочався бій Рамірес - Постол.

Боксери вийшли у ринг. Їх почали представляти.

Бій Рамірес - Постол через епідемію коронавірусу двічі переносився. Спершу бій мав відбутися у Китаї у лютому 2020 року.

В останньому бою андеркарту одноголосним рішенням суддів Арнольд Барбоза (США) переміг Тоні Луїса (Канада). Що ж чекаємо на початок бою Рамірес - Постол.

Українець Віктор Постол налаштовується на бій:

Хосе Карлос Рамірес прибув на арену в Лас-Вегасі:

Український боксер Карен Чухаджян дав пораду Постолу перед поєдинком проти Раміреса.

Колишній чемпіон світу Андре Ворд заявив, що Постол є серйозною загрозою для Раміреса.

Букмекери дають невтішний прогноз для українського боксера Постола у бою з Раміресом.

На зважуванні Постол і Рамірес вклалися у вагу перед титульним боєм.

Хосе Рамірес же відзначив, що Віктор Постол спробує завадити йому дістатися до звання абсолютного чемпіона.

На пресконференції перед боєм українець Віктор Постол заявив, що має непогані шанси на перемогу у бою з Раміресом.

На нашому сайті можете переглянути відео битви поглядів боксерів.

Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE

Бій відбудеться вранці 30 серпня в американському Лас-Вегасі в рамках боксерського вечора компанії Top Rank. Орієнтовний початок о 6:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

Нагадаємо, 36-річний українець з 2015 по 2016 роки володів чемпіонськими поясами WBC і WBO після перемоги над Лукассом Матіссе, проте в жовтні 2016 року програв одному з найкращих боксерів Pound for pound - Теренсу Кроуфорду.

Останній бій Постол провів у червні 2018 року та програв британцю Джошу Тейлору одноголосим рішенням суддів.

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