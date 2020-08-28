Постол: У мене непогані шанси на перемогу у бою з Раміресом

Український боксер Віктор Постол 29 серпня в Лас-Вегас готовий до бою з чемпіоном WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Раміресом.

Про це заявив сам українець.

"Знаєте, це в новинку для мене, тому що у мене було два або три таких великих перерви. Я до цього звичний. Говорячи про Хосе, я не знаю, як це вплине на нього. Подивимося/

Перші збори були нелегкими, оскільки я 2 місяці пробув у США, а потім ми вирушили на бій в Китай. Так що підготовка вийшла дуже затяжний.

Але зараз все добре, я в порядку. Хосе - відмінний боєць і чемпіон, але я відчуваю, що у мене непогані шанси на перемогу", - сказав Постол.