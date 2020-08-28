 Постол: У мене непогані шанси на перемогу у бою з Раміресом | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Болонья близька до підписання Супряги
Сьогодні 10:57 3301
"Я біжу, щоб жити і живу, щоб бігти" - За добу він пробігає понад 262 кілометри і це національний рекорд
Сьогодні 14:22 14
Кравченко: У мені Луческу побачив конкуренцію для бразильців
Сьогодні 14:09 375
Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН
Сьогодні 14:04 269
Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE
Сьогодні 14:02 745
Постол: У мене непогані шанси на перемогу у бою з Раміресом
Сьогодні 12:57 604
Гладкий перейде до українського клубу
Сьогодні 12:25 711
У Вересі виявили шість випадків зараження коронавірусом
Сьогодні 07:10 592
Українки дізнались суперниць на US Open
Вчора 21:47 1004
Збірна Росії відмовилась їхати в Київ на ЧЄ з художньої гімнастики
Вчора 20:55 2287 1
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:22 RunNews "Я біжу, щоб жити і живу, щоб бігти" - За добу він пробігає понад 262 кілометри і це національний рекорд 14
14:09 Футбол Кравченко: У мені Луческу побачив конкуренцію для бразильців 375
14:04 Бокс Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН 269
14:02 Пряма трансляція Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE 745
13:51 Бокс Вайт відсторонений від боксу майже на місяць після бою з Повєткіним 837
13:33 Футбол Ворскла проведе два контрольні матчі з дебютантом УПЛ 393
13:15 Баскетбол Індіана звільнила головного тренера після вильоту з плей-оф 421
12:57 Бокс Постол: У мене непогані шанси на перемогу у бою з Раміресом 604
12:41 Футбол Бартомеу хотів обміняти Грізманна на Фелікса 719
12:25 Футбол Гладкий перейде до українського клубу 711
12:09 Футбол Аталанта ще на крок наблизилась до трансферу конкурента Маліновського з Росії 1256
11:51 Бокс Ф'юрі: Поб'ю Джошуа у першому раунді 1690
11:33 Футбол Інтер хоче підписати Коларова 822
11:15 Футбол Рибка продовжить кар'єру у чемпіонаті Латвії 935
10:57 Футбол Болонья близька до підписання Супряги 3301
10:41 Футбол Інгулець переглядає двох новачків 1195
10:25 Футбол Барселона визначилася із заміною Мессі 2458
10:10 Бокс Постол - Рамірес: відео битви поглядів 2099
09:55 Футбол Мессі сказав Гвардіолі: Гроші не проблема, я хочу грати за Ман Сіті 2013
09:40 Хокей Донбас - Кременчук 2:1. Огляд матчу 1987
09:25 Футбол Різеспор веде переговори з Шахтарем щодо Кайоде 1536
09:10 Хокей Дніпро - Білий Барс 0:3. Огляд матчу 2284
09:01 Блог Побажання від футболістів сім’ї Зінченко, та зіркові гості - Влада Седан 419
08:55 Футбол Ювентус планує підписати Суареса 1819
08:40 Футбол Сілва пройшов медогляд у Челсі 1677

Постол: У мене непогані шанси на перемогу у бою з Раміресом

Сьогодні 12:57 604 0
Українець - про очікування від бою з Раміресом
Постол: У мене непогані шанси на перемогу у бою з Раміресом
#Постол, #Рамірес

Джерело - Boxing News 24.

Український боксер Віктор Постол 29 серпня в Лас-Вегас готовий до бою з чемпіоном WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Раміресом. 

Про це заявив сам українець.

"Знаєте, це в новинку для мене, тому що у мене було два або три таких великих перерви. Я до цього звичний. Говорячи про Хосе, я не знаю, як це вплине на нього. Подивимося/

Перші збори були нелегкими, оскільки я 2 місяці пробув у США, а потім ми вирушили на бій в Китай. Так що підготовка вийшла дуже затяжний.

Але зараз все добре, я в порядку. Хосе - відмінний боєць і чемпіон, але я відчуваю, що у мене непогані шанси на перемогу", - сказав Постол.

Боксери повинні були з'ясувати найсильнішого ще в лютому, однак через пандемію коронавірусу бій неодноразово переносився.

Постол в останній раз виходив на ринг 16 місяців тому, а Рамірес не бився з липня минулого року, коли об'єднав титули в поєдинку з Морісом Хукером.

Бій відбудеться в рамках боксерського вечора компанії Top Rank у Лас-Вегасі на арені MGM Grand вранці, 30 серпня. Орієнтовний час поєдинку - 6:30 за київським часом. Пряма трансляція в Україні в медіасервісі Megogo. Онлайн бою Віктор Постол - Хосе Рамірес у прямому етері дивіться на нашому сайті. Також Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Коментарі ()