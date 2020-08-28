Постол: У мене непогані шанси на перемогу у бою з Раміресом

Джерело - Boxing News 24.
Український боксер Віктор Постол 29 серпня в Лас-Вегас готовий до бою з чемпіоном WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Раміресом.
Про це заявив сам українець.
"Знаєте, це в новинку для мене, тому що у мене було два або три таких великих перерви. Я до цього звичний. Говорячи про Хосе, я не знаю, як це вплине на нього. Подивимося/
Перші збори були нелегкими, оскільки я 2 місяці пробув у США, а потім ми вирушили на бій в Китай. Так що підготовка вийшла дуже затяжний.
Але зараз все добре, я в порядку. Хосе - відмінний боєць і чемпіон, але я відчуваю, що у мене непогані шанси на перемогу", - сказав Постол.
Боксери повинні були з'ясувати найсильнішого ще в лютому, однак через пандемію коронавірусу бій неодноразово переносився.
Постол в останній раз виходив на ринг 16 місяців тому, а Рамірес не бився з липня минулого року, коли об'єднав титули в поєдинку з Морісом Хукером.
Бій відбудеться в рамках боксерського вечора компанії Top Rank у Лас-Вегасі на арені MGM Grand вранці, 30 серпня. Орієнтовний час поєдинку - 6:30 за київським часом. Пряма трансляція в Україні в медіасервісі Megogo. Онлайн бою Віктор Постол - Хосе Рамірес у прямому етері дивіться на нашому сайті. Також Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.