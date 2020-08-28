 Постол - Рамірес: відео битви поглядів | Бокс | Champion.com.ua
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Постол - Рамірес: відео битви поглядів

Сьогодні 10:10 664 0
Боксери заглянули один одному в очі
Постол - Рамірес: відео битви поглядів
#Рамірес, #Постол

Джерело - Чемпіон.

Напередодні бою між об'єднаним чемпіоном першої напівсередньої ваги американцем Хосе Карлосом Рамірес і обов'язковим претендентом з України Віктор Постол боксери зустрілися на фінальній пресконференції.

Після неї боксери традиційно подивилися один одному в очі на дуелі поглядів.

Бій відбудеться в рамках боксерського вечора компанії Top Rank у Лас-Вегасі на арені MGM Grand вранці, 30 серпня. Орієнтовний час поєдинку - 6:30 за київським часом. Пряма трансляція в Україні в медіасервісі Megogo.

Також онлайн бій Віктор Постол - Хосе Рамірес у прямому етері дивіться на нашому сайті. Також Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

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