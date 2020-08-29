Ворд: Постол є серйозною загрозою для Раміреса

Віктор Постол (31-2, 12 КО) може створити проблеми чемпіону світу за версіями WBC і WBO Хосе Карлосу Раміресу (25-0, 17 КО).

Про це розповів Колишній чемпіон світу Андре Ворд.

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"Я збираюся сказати це, бо не бачу, щоб багато людей говорили про це в пресі. Віктор Постол є серйозною загрозою для Хосе Раміреса, який став безперечним чемпіоном. Він небезпечний. Тепер це не той хлопець, якого ми знали і бачили в 2016 році, з непереможеним і бездоганним послужним списком, коли він кинув виклик Теренсу Кроуфорд", - сказав Ворд.