Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Віктор Постол (31-2, 12 KO) у чемпіонському бою в першій напівсередній вазі (63,5 кг) за пояси WBC та WBO вийде в ринг проти діючого чемпіона - американця Хосе Раміреса (25-0, 17 KO).

Бій відбудеться в рамках боксерського вечора компанії Top Rank у Лас-Вегасі на арені MGM Grand вранці, 30 серпня. Орієнтовний час поєдинку - 6:30 за київським часом. Пряма трансляція в Україні в медіасервісі Megogo.

Також онлайн бій Віктор Постол - Хосе Рамірес у прямому етері дивіться на нашому сайті. Також Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.