Постол - Рамірес: прогноз букмекерів невтішний для українського боксера

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Віктор Постол (31-2, 12 KO) у чемпіонському бою в першій напівсередній вазі (63,5 кг) за пояси WBC та WBO вийде в ринг проти діючого чемпіона - американця Хосе Раміреса (25-0, 17 KO).

Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE

На думку букмекерів, очевидним фаворитом бою є Рамірес. Перемога американця оцінюється аналатиками компанії Parimatch коефіцієнтом - 1,14. Перемога Постола - 5,0. Нічия - 23,0.

Дострокова перемога американця - 3,6, Постола - 10. Перемога за очками: Рамірес - 1,53, Постол - 10,0.

Нагадаємо, бій відбудеться вранці 30 серпня в Лас-Вегасі. Орієнтовний початок о 6:30 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.