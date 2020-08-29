Чухаджян дав пораду Постолу у поєдинку проти Раміреса

Українському боксеру Віктору Постолу (31-2, 12 КО) у бою проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO Хосе Карлоса Раміреса (25-0, 17 КО) слід діяти на дистанції.

Про це розповів український боксер Карен Чухаджян (16-1, 7 КО).

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"Вірю в перемогу Постола. Він же спарингував з Раміресом, і, як каже Редкач, він розбивав його дуже добре. У нього є досвід і бажання. Подивимося в бою. Якщо Віктор переможе, то його вік це досвід, а якщо ні, то недолік.

Я стояв з Віктором в парі. У нього дуже неприємний, гострий удар. Думаю, він буде боксувати на дистанції, не підпускати Раміреса, хоча і у нього руки довгі", - відзначив Чухаджян.