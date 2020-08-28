Рамірес: Постол спробує завадити дістатися до звання абсолютного чемпіона

Рамірес - про підготовку до бою з українцем

Чемпіону WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Раміресу тривала пауза через пандемію коронавірусу не завадила добре підготуватися до бою з українцем Віктором Постолом.

Про це заявив сам Рамірес.

"Чи вплине тривала пауза? Ні, не вплине. Я, напевно, провів більше сотні раундів спарингів в цьому році. Так що, знаєте, мені здавалося, що я ніколи не залишав спортзал - 2020 рік промайнув так швидко, розумієте? Після великої перемоги над Хукером я готовий продовжити свій шлях до звання абсолютного чемпіона. Постол спробує перешкодити мені, він досвідчений боєць, але я важко тренувався. Поєдинок не раз переносився, але я не йшов із залу і залишався терплячим. За моєю спиною знаходяться моя сім'я і команда", - сказав Рамірес.

Боксери повинні були з'ясувати найсильнішого ще в лютому, однак через пандемію коронавірусу бій неодноразово переносився.

Постол в останній раз виходив на ринг 16 місяців тому, а Рамірес не бився з липня минулого року, коли об'єднав титули в поєдинку з Морісом Хукером.

Бій відбудеться в рамках боксерського вечора компанії Top Rank у Лас-Вегасі на арені MGM Grand вранці, 30 серпня. Орієнтовний час поєдинку - 6:30 за київським часом. Пряма трансляція в Україні в медіасервісі Megogo. Онлайн бою Віктор Постол - Хосе Рамірес у прямому етері дивіться на нашому сайті. Також Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.