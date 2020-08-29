Постол і Рамірес вклалися у вагу перед титульним боєм

Джерело - Чемпіон.
Американський напівсередньоваговик Хосе Рамірес (25-0, 17 КО) і українець Віктор Постол (31-2, 12 КО) вклалися у вагу перед майбутнім поєдинком.
Про це повідомляє Top Rank.
Ліміт першого напівсереднього дивізіону - 63,5 кг.
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Результати зважування:
Хосе Рамірес - 63,41 кг - Віктор Постол - 63,37 кг
🔥 Fire vs Ice 🥶— Top Rank Boxing (@trboxing) August 28, 2020
The long-awaited match between unified champ @RAMIREZBOXING & Viktor “Iceman” Postol is set, with two belts on the line tomorrow on ESPN+
⚖️ Ramírez - 139.8 lbs
⚖️ Postol - 139.7 lbs
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Бій відбудеться в ніч з 29-го на 30 серпня. На кону будуть пояси WBC і WBО в першій напівсередній вазі, якими володіє американець.