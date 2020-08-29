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Постол і Рамірес вклалися у вагу перед титульним боєм

Сьогодні 11:24 110 0
Ліміт першої напівсередньої ваги - 63,5 кг.
Постол і Рамірес вклалися у вагу перед титульним боєм
#Постол, #Рамірес

Джерело - Чемпіон.

Американський напівсередньоваговик Хосе Рамірес (25-0, 17 КО) і українець Віктор Постол (31-2, 12 КО) вклалися у вагу перед майбутнім поєдинком.

Про це повідомляє Top Rank.

Ліміт першого напівсереднього дивізіону - 63,5 кг.

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Результати зважування:

Хосе Рамірес - 63,41 кг - Віктор Постол - 63,37 кг

Бій відбудеться в ніч з 29-го на 30 серпня. На кону будуть пояси WBC і WBО в першій напівсередній вазі, якими володіє американець.

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