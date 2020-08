Постол і Рамірес вклалися у вагу перед титульним боєм

Американський напівсередньоваговик Хосе Рамірес (25-0, 17 КО) і українець Віктор Постол (31-2, 12 КО) вклалися у вагу перед майбутнім поєдинком.

Про це повідомляє Top Rank.

Ліміт першого напівсереднього дивізіону - 63,5 кг.

Результати зважування:

Хосе Рамірес - 63,41 кг - Віктор Постол - 63,37 кг

