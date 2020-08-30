Джерело - Чемпіон.

Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол (31-2, 12 KO) вийде в ринг в якості претендента на чемпіонський бій проти чинного чемпіона Хосе Раміреса (25-0, 17 KO) за версіями WBO і WBC.

Український боксер Карен Чухаджян дав пораду Постолу перед поєдинком проти Раміреса.

Колишній чемпіон світу Андре Ворд заявив, що Постол є серйозною загрозою для Раміреса.

Букмекери дають невтішний прогноз для українського боксера Постола у бою з Раміресом.

На зважуванні Постол і Рамірес вклалися у вагу перед титульним боєм.

Хосе Рамірес же відзначив, що Віктор Постол спробує завадити йому дістатися до звання абсолютного чемпіона.

На пресконференції перед боєм українець Віктор Постол заявив, що має непогані шанси на перемогу у бою з Раміресом.

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Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE

Бій відбудеться вранці 30 серпня в американському Лас-Вегасі в рамках боксерського вечора компанії Top Rank. Орієнтовний початок о 6:30 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

Нагадаємо, 36-річний українець з 2015 по 2016 роки володів чемпіонськими поясами WBC і WBO після перемоги над Лукассом Матіссе, проте в жовтні 2016 року програв одному з найкращих боксерів Pound for pound - Теренсу Кроуфорду.

Останній бій Постол провів у червні 2018 року та програв британцю Джошу Тейлору одноголосим рішенням суддів.