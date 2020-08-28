 Виктор Постол - Хосе Рамирес: онлайн-трансляция | Бокс | Champion.com.ua
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Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН

Сьогодні 11:36 160 0
Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол (31-2, 12 KO) вийде в ринг в якості претендента на чемпіонський бій проти чинного чемпіона Хосе Раміреса (25-0, 17 KO) за версіями WBO і WBC.

Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE

Бій відбудеться вранці 30 серпня в американському Лас-Вегасі в рамках боксерського вечора компанії Top Rank. Орієнтовний початок о 6:30 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

Нагадаємо, 36-річний українець з 2015 по 2016 роки володів чемпіонськими поясами WBC і WBO після перемоги над Лукассом Матіссе, проте в жовтні 2016 року програв одному з найкращих боксерів Pound for pound - Теренсу Кроуфорду.

Останній бій Постол провів у червні 2018 року та програв британцю Джошу Тейлору одноголосим рішенням суддів.

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