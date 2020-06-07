Чемпіон IBF Теофімо Лопес (15-0, 11 КО) мріє провести бій проти українця Василя Ломаченка за всі чотири пояси.

Про це він роповів у своєму Instagram.

"На сьогодні у мене є ТОП-3 поєдинків мрії. Перший з Ломаченко за всі чотири пояси, потім з Девіном Хейні на Еліджент Стедіум. Хто не знає, це арена Повстанців в Лас-Вегасі. І в Маямі на Хард Рок Стедіум проти Хосе Раміреса", - сказав Лопес.