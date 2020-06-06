Чемпіона WBC, WBO і WBA Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) незабаром прибуде в США і продовжить підготовку до свого наступного поєдинку з володарем поясу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Поки боксери перебувають за межами США, наші можливості обмежені. Іншими словами, ми не можемо запустити літаки. У мене немає ніякого впливу на Білий дім, щоб зняти обмеження на подорожі. Але як тільки з'явиться воля, виникнуть варіанти. Наприклад, я знаю, що Василь Ломаченко прилетить в США в червні. Я не знаю, коли повернуться британці і канадці. Зараз це не залежить від нас.

Всі боксери, які бажають прилетіти в США, брати участь в боксерських шоу і продовжувати свої кар'єри, разом з радниками повинні самостійно знайти спосіб, як це зробити. Ми допомагаємо як можемо, але наш вплив дуже обмежений", - відзначив Арум.