Ломаченко та Лопес ухвалили важливе рішення щодо бою

Український боксер Василь Ломаченко та американець Теофімо Лопес відмовилися від ідеї проведення проміжних поєдинків перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Ми сподіваємося провести поєдинок Ломаченко - Лопес у вересні на очах 2500 глядачів. Коли я спілкувався з Ломаченком та Лопесом, пропонуючи їм провести проміжні бої, вони відповіли відмовою, оскільки зустрінуться вже у вересні. Обидва сказали, що битися один з одним і не потребують проміжних боїв для відновлення форми", - сказав Арум.