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Редкач - Гарсія: Як це було

Сьогодні 07:20 1996 0
Редкач - Гарсія: Як це було
#Редкач, #Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Іван Редкач поступився Денні Гарсії одноголосним рішенням суддів.

12-раунд: Під свист трибун завершується поєдинок. Намагався Редкач проводити потужні атаки, але майже усі удари пішли повз ціль.

11-раунд: Не опускає руки Редкач. Намагається йти вперед українець, але Гарсія дуже вдало працює ногами, а також успішно проводить свої атаки.

10-раунд: Ще одна трьох хвилинка відбулася на користь Гарсії. Повністю контролює американець бій.

9-раунд: Черговий раунд відбувся на користь Гарсії. Є відчуття, що Редкачу для перемоги потрібен лише нокаут.

8-раунд: На голову вище виглядає американець. У кожному раунді Гарсія проводить по декілька успішних комбінацій.

7-раунд: Серйозне розсічення в українця. Гарсія дуже точний і потужний удар завдав прямо в око Редкачу.

6-раунд: Редкач намагаєтсья тримати дистанцію, за рахунок чого домінування Гарсії на ринзі невілювалося, як мінімум в цьому раунді.

5-раунд: Нарівних проходив цей раунд, проте в останні секунди Гарсія знову активно пішов уперед і завдав декілька хороших ударів.

4-раунд: До каната два рази притиснув Гарсія Редкача і провів дві потужні комбінації. Впевненіше виглядає американець наразі.

3-раунд: Пропустив декілька неприємних ударів українець, але є передчуття, що Редкач ще вибухне.

2-раунд: Все ще у стані "розвідки" перебувають бійці. Ніхто не поспішає ризикувати.

1-раунд: Спокійний перший раунд відбувся. Придивлялися бійці один до одного, хоча здалося, що Гарсія трохи більше влучних ударів наніс.

Бій розпочато!

Бійці вже на ринзі, невдовзі двобій стартуватиме.

Українець виходить на арену Barclays Center в Нью-Йорку.

Зовсім скоро розпочнеться бій Редкач - Грасія.

Наразі відбувається ще один бій андеркату, а вже далі Іван Редкач боксуватиме проти Денні Гарсії.

Здобув перемогу Стівен Фултон одноголосним рішенням суддів.

12-раунд: Пішов ва-банк українець, проте схоже, що він більше пропустив ударів ніж завдав.

11-раунд: Відкрилося друге дихання в Хегая. Класну він атаку провів і схоже, що забрав цей раунд у свій актив.

10-раунд: Змінилася картина нашого поєдинку. Тепер Фултон контролює центр і більш активно виглядає, залишилися найвідповідальніші раунди.

9-раунд: Тут уже рівний раунд продемонстрували боксери, як один так і інший змогли провести декілька непоганих ударів.

8-раунд: Знову активнішим виглядав Фултон. Хегай непогано захищався, проте в атаці у Арнольда нічого не виходить.

7-раунд: Дуже багато ударів пропустив Хегай наприкінці раунду. Здається, що українець вже трохи втомився.

6-раунд: Більше ударів у цьому раундів викинув Фултон, хоча центр так само залишається за українцем.

5-раунд: Контролює центр рингу Арнольд Хегай. Фултон відбивається, хоча цей раунд більш активно провів американець.

4-раунд: Знову українець провів хороший раунд. Наприкінці навіть притис Фултона до кутка Хегай і провів серію ударів.

3-раунд: Намагаєтсья Хегай працювати на близькій дистанції і в нього це вдало вдається. Досить грубо повалив Арнольд американського боксера на підлогу, за що отримав попередження від судді.

2-раунд: Активнішим виглядає українець. Чимало вже нанесли ударів обидва боксери, але майже всі вони прийшлися на блок.

1-раунд: Досить спокійно розпочали поєдинок бійці. Придивляються поки один до одного.

Бій розпочато!

Перед поєдинком Редкач - Гарсія відбудеться ще бій одесита Арнольда Хегая проти американця Стівена Фултона.

Український боксер Іван Редкач (23-4-1, 18 KO) 26 січня на арені Barclays Center в Брукліні проведе бій проти екс-чемпіона світу, американця Денні Гарсії (35 -2-0, 21 KO).

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Бій Редкач - Гарсія  буде головним на вечорі боксу від Showtime. Переможець цієї зустрічі стане обов'язковим претендентом на пояс WBC, яким володіє одна з головних зірок дивізіону Еррол Спенс (26-0, 21 КО).

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію бою. Орієнтовний початок о 4:00 за київським часом.

Хронологія подій перед поєдинком:

- Про дату і місце бою було повідомлено 9 грудня на сторінці Brooklyn Boxing у Twitter.

- Українець сказав, що це великий крок у його кар'єрі і він збирається здивувати боксерський світ.

- Вперше Іван Редкач і Денні Гарсія зустрілися віч-на-віч на прес-конференції в Нью-Йорку. Іван Редкач постав перед публікою в новому іміджі, шокувавши шанувальників зачіскою.

- Під час пресконференції Гарсія зізнався, що Редкач підготує його до наступних поєдинків проти Пакьяо і Спенса.

- На що українець відповів, що має простий план на бій. І збирається нокаутувати Гарсію. 

- Про те Гарсія також збирається нокаутувати українця. І це його єдине задання.

- 13 січня на Чемпіоні з'явився ексклюзивний матеріал  про Івана Редкача, де він розповів про своє життя в США. Де йому довелося пройти чимало випробувань.

- 23 січня Редкач провів відкрите тренування для ЗМІ перед поєдинком.

- 24 січня боксери провели зважування перед боєм. Українець виявився легшим за американця.

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