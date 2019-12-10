Український боксер першої середньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) налаштований перемогти колишнього чемпіона світу у двох дивізіонах Денні Гарсією.

Про це розповів сам боксер.

"Дуже радий, що мені випала можливість провести цей бій. Гарсія, на мій погляд, дуже сильний опонент і серйозний суперник. Я старанно працював у тренувальному таборі і зараз відчуваю себе готовим.

Вважаю, що цей бій - великий крок у моїй кар'єрі і дуже важливий для моїх майбутніх поєдинків. Збираюся здивувати боксерський світ", - сказав Редкач.