Редкач: У мене простий план на бій з Гарсією

25-го січня на бій з американцем Денні Гарсією український боксер Іван Редкач має простий план.

Про це українець заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Сам по собі цей бій - великий шанс для мене. Дякую Гарсії за цю можливість. Хочу запросити всіх на поєдинок, так як фани побачать відмінний бій.

Перемога над Александером була надзвичайно важливою, адже це досить відомий боксер. Цей успіх дозволив мені вийти на мій нинішній рівень. Подивимося, що трапиться 25-го січня.

Мій план на бій простий. Я нокаутую Гарсію. Але, звичайно, для цього потрібно показати найкращий бокс в кар'єрі", - сказав Редкач.