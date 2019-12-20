 Редкач: У мене простий план на бій з Гарсією | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
МОК позбавив українця золотої медалі Олімпіади-2012
Вчора 23:10 1963
Дитячий хокей закінчився бійкою: в Одесі тренер побив 11-річного спортсмена
Сьогодні 14:01 217
Хацкевич очолив російський клуб
Сьогодні 10:51 1513
Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночий спринт у Ансі
Сьогодні 08:40 688
Український клуб здійснив приголомшливий камбек у Кубку ЄКВ
Вчора 21:26 769 1
Матч УХЛ не відбувся, Дніпру буде зарахована технічна поразка
Вчора 20:37 393
Підручний посів 18 місце у спринті на третьому етапі Кубка світу
Вчора 16:54 933 1
Російський журналіст: Зеніт і Шахтар, як Маркс і Енгельс – брати-близнюки
Вчора 15:14 1118 2
У Києві відбувся Parimatch sports media quiz 2019
Вчора 15:00 239
Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА
Вчора 12:28 1104
Блоги
Редкач - Гарсія: українець вразив дивною зачіскою під час дуелі поглядів
Редкач - Гарсія: українець вразив дивною зачіскою під час дуелі поглядів Valeriy Ruchka
Вчора 19:21 752
Футбольні фанати розбили вагон потягу. Укрзалізниця зробила заяву
Футбольні фанати розбили вагон потягу. Укрзалізниця зробила заяву Valeriy Ruchka
Вчора 18:45 650
Летючий Кріштіану. Роналду забив фантастичний гол у Серії А
Летючий Кріштіану. Роналду забив фантастичний гол у Серії А Valeriy Ruchka
Вчора 18:31 4442
Десна - головна сенсація УПЛ та можливе повернення Ярмоленка в рідний Чернігів - ТРЕНДЕЦЬ
Десна - головна сенсація УПЛ та можливе повернення Ярмоленка в рідний Чернігів - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
Вчора 18:07 555
Боєць ММА виграв бій жодного разу не вдаривши суперника
Боєць ММА виграв бій жодного разу не вдаривши суперника Valeriy Ruchka
Вчора 17:04 2581
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:23 Футбол Сім клубів Першої ліги подали заявку на атестат УПЛ 2020/21 28
15:12 Футбол Пучков: У Динамо відбудуться великі зміни 78
15:00 Футбол Екс-гравець Динамо перейшов до вірменського клубу 100
14:47 Бокс Редкач: У мене простий план на бій з Гарсією 122
14:33 Футбол Андронов: У Динамо не знають, як використовувати Родрігеса 233
14:16 Футбол Керівництво Монако звільнить Жардіма 281
14:01 Хокей Дитячий хокей закінчився бійкою: в Одесі тренер побив 11-річного спортсмена 217
13:40 Футбол Десна планує орендувати захисника Динамо 615
13:25 Футбол УПЛ веде переговори з телеканалом 2+2 813
13:10 Футбол Зінченко очолив незвичайний рейтинг АПЛ 786
12:51 Біатлон Прима: З самого старту сезону у мене не йде стрільба 229
12:33 Футбол Богданов залишив Десну 164
12:15 Футбол Президент УПЛ в квітні піде у відставку 264
11:57 Футбол Всі дії Зінченка у матчі проти Оксфорда: відеоогляд 284
11:41 Футбол Захисник Динамо міг перейти до Ліверпуля 443
11:25 Футбол Французький клуб проявляв інтерес до хавбека Шахтаря 307
11:09 Бокс Красюк: Я б не поспішав говорити про дати і суперників Усика 209 1
10:51 Футбол Хацкевич очолив російський клуб 1513
10:33 Інше Росія оскаржить рішення WADA про відсторонення від міжнародних змагань 391
10:15 Футбол Шахтар бажає продати бразильського півзахисника 1596
09:57 Баскетбол Сан-Антоніо переміг Бруклін, Юта здолала Атланту. Результати матчів НБА 217
09:40 Футбол Стало відомо скільки Шахтар заробив у Лізі чемпіонів 614
09:25 Хокей Філадельфія розгромив Баффало, Оттава здолала Нешвілл. Результати матчів НХЛ 200
09:09 Футбол Аталанта Маліновського зіграє матч у різдвяній формі 743
08:55 Хокей. УХЛ Білий Барс - Динамо 4:1. Огляд матчу 297

Редкач: У мене простий план на бій з Гарсією

Сьогодні 14:47 122 0
Українець впевнений у своєму успіху
Редкач: У мене простий план на бій з Гарсією
#Гарсія, #Редкач

Джерело - sport.ua.

25-го січня на бій з американцем Денні Гарсією український боксер Іван Редкач має простий план.

Про це українець заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Сам по собі цей бій - великий шанс для мене. Дякую Гарсії за цю можливість. Хочу запросити всіх на поєдинок, так як фани побачать відмінний бій.

Перемога над Александером була надзвичайно важливою, адже це досить відомий боксер. Цей успіх дозволив мені вийти на мій нинішній рівень. Подивимося, що трапиться 25-го січня.

Мій план на бій простий. Я нокаутую Гарсію. Але, звичайно, для цього потрібно показати найкращий бокс в кар'єрі", - сказав Редкач.

Нагадаємо, Редкач отримав суперника і дату наступного бою.

Раніше, промоутер закликав Джошуа битися із Усиком.

Коментарі ()