 Редкач виявився легшим за Гарсію на зважуванні | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач виявився легшим за Гарсію на зважуванні

Сьогодні 09:55 265 0
Іван Редкач виявився легшим за свого суперника
Редкач виявився легшим за Гарсію на зважуванні
#Редкач, #Гарсія, #бокс

Джерело - sportarena.com.

Українець Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) і колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Денні Гарсія (35-2, 21 КО) провели церемонію зважування напередодні бою.

Обидва боксери вклалися в норми для напівсередньої ваги. Українець виявився на 100 грам легший за свого опонента. Вага Редкача склала 66,6 кг, в той час як Гарсія показав результат в 66,7 кг.

Раніше, Редкач вказав свій план на бій із Гарсією.

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