Редкач виявився легшим за Гарсію на зважуванні

Українець Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) і колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Денні Гарсія (35-2, 21 КО) провели церемонію зважування напередодні бою.

Обидва боксери вклалися в норми для напівсередньої ваги. Українець виявився на 100 грам легший за свого опонента. Вага Редкача склала 66,6 кг, в той час як Гарсія показав результат в 66,7 кг.

Final face-off before the 🥊come on. #GarciaRedkach pic.twitter.com/XmMVm3POkL