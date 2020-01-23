Редкач - Гарсія: українець провів відкрите тренування

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Іван Редкач (23-4-1, 18 KO)провів відкрите тренування для ЗМІ перед своїм 12-раундовий поєдинком з екс-чемпіоном світу, американцем Денні Гарсією (35 -2-0, 21 KO).

Про це повідомляє boxingscene.com.

Бій Редкач - Гарсія відбудеться 25 січня на арені Barclays Center в Брукліні, Нью-Йорк. Поєдинок буде головним на вечорі боксу від Showtime. Переможець цієї зустрічі стане обов'язковим претендентом на пояс WBC, яким володіє одна з головних зірок дивізіону Еррол Спенс (26-0, 21 КО).