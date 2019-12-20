Денні Гарсія прокоментував бій із Іваном Редкачем

Екс-чемпіон світу у двох вагових категоріях Денні Гарсія (35-2, 21 КО) вказав на своє завдання у бою проти українця Івана Редкача (23-4-1, 18 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я повинен вийти в ринг і яскраво перемогти. Я повинен зупинити його. Я повинен зробити те ж саме, що я зробив з Гранадосом. Я знаю, що Редкач вже був нокаутований, але я повинен повторити це з ним. Це моя єдина турбота. Він добре виглядав в своїх останніх поєдинках. Він лівша, і я виразно хотів битися з лівшою, щоб підготуватися до великих боїв", - розповів Гарсія.

Раніше, Редкач вказав свій план на бій із Гарсією.

Нагадаємо, Редкач отримав суперника і дату наступного бою.