Редкач - Гарсія: українець вразив дивною зачіскою під час дуелі поглядів

Український боксер Іван Редкач провів першу дуель поглядів з американцем Денні Гарсією, колишнім чемпіоном світу в двох вагових категоріях. Їх 12-раундовий поєдинок в напівсередній вазі (до 66,7 кг) повинен відбутися 25 січня в Брукліні.

Вперше Іван Редкач і Денні Гарсія зустрілися віч-на-віч на прес-конференції в Нью-Йорку. Іван Редкач постав перед публікою в новому іміджі, шокувавши шанувальників зачіскою.

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