 Гарсія: Редкач підготує мене до боїв з Пакьяо і Спенсом | Бокс | Champion.com.ua
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Гарсія: Редкач підготує мене до боїв з Пакьяо і Спенсом

Сьогодні 19:40 233 0
У кінці січня на українця чекає серйозний тест
Гарсія: Редкач підготує мене до боїв з Пакьяо і Спенсом
#Редкач, #Гарсія

Джерело - sport.ua.

Бій у напівсередній вазі з українцем Іваном Редкачем підготує американця Денні Гарсію до наступних поєдинків.

Про це американець заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Я серйозно оцінюю Редкача і не дивлюся йому за спину. Розумію, що він голодний і хоче довести, що дійсно вийшов на елітний рівень.

Бій з Редкачем має для мене сенс. Він - лівша, і допоможе мені підготуватися до боїв з Пакьяо і Спенсом, якщо він захоче битися зі мною. Особисто я готовий до таких топів, як вони.

Але зараз усі думки тільки про бій 25-го січня. Якщо я недооціню Редкача, то все зруйную", - сказав Гарсія.

Відзначимо, що Менні Пакьяо поки не озвучив плани на 2020 рік, а Еррол Спенс вибув на невизначений термін після серйозного ДТП.

Нагадаємо, Редкач отримав суперника і дату наступного бою.

Раніше, промоутер закликав Джошуа битися із Усиком.

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