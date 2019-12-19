Гарсія: Редкач підготує мене до боїв з Пакьяо і Спенсом

Джерело - sport.ua.
Бій у напівсередній вазі з українцем Іваном Редкачем підготує американця Денні Гарсію до наступних поєдинків.
Про це американець заявив в інтерв'ю BoxingScene.
"Я серйозно оцінюю Редкача і не дивлюся йому за спину. Розумію, що він голодний і хоче довести, що дійсно вийшов на елітний рівень.
Бій з Редкачем має для мене сенс. Він - лівша, і допоможе мені підготуватися до боїв з Пакьяо і Спенсом, якщо він захоче битися зі мною. Особисто я готовий до таких топів, як вони.
Але зараз усі думки тільки про бій 25-го січня. Якщо я недооціню Редкача, то все зруйную", - сказав Гарсія.
Відзначимо, що Менні Пакьяо поки не озвучив плани на 2020 рік, а Еррол Спенс вибув на невизначений термін після серйозного ДТП.
Нагадаємо, Редкач отримав суперника і дату наступного бою.
Раніше, промоутер закликав Джошуа битися із Усиком.