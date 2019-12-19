Гарсія: Редкач підготує мене до боїв з Пакьяо і Спенсом

Бій у напівсередній вазі з українцем Іваном Редкачем підготує американця Денні Гарсію до наступних поєдинків.

Про це американець заявив в інтерв'ю BoxingScene.

"Я серйозно оцінюю Редкача і не дивлюся йому за спину. Розумію, що він голодний і хоче довести, що дійсно вийшов на елітний рівень.

Бій з Редкачем має для мене сенс. Він - лівша, і допоможе мені підготуватися до боїв з Пакьяо і Спенсом, якщо він захоче битися зі мною. Особисто я готовий до таких топів, як вони.

Але зараз усі думки тільки про бій 25-го січня. Якщо я недооціню Редкача, то все зруйную", - сказав Гарсія.