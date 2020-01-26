Редкач - Гарсія: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Наразі відбувається ще один бій андеркату, а вже далі Іван Редкач боксуватиме проти Денні Гарсії.

Здобув перемогу Стівен Фултон одноголосним рішенням суддів.

12-раунд: Пішов ва-банк українець, проте схоже, що він більше пропустив ударів ніж завдав.

11-раунд: Відкрилося друге дихання в Хегая. Класну він атаку провів і схоже, що забрав цей раунд у свій актив.

10-раунд: Змінилася картина нашого поєдинку. Тепер Фултон контролює центр і більш активно виглядає, залишилися найвідповідальніші раунди.

9-раунд: Тут уже рівний раунд продемонстрували боксери, як один так і інший змогли провести декілька непоганих ударів.

8-раунд: Знову активнішим виглядав Фултон. Хегай непогано захищався, проте в атаці у Арнольда нічого не виходить.

7-раунд: Дуже багато ударів пропустив Хегай наприкінці раунду. Здається, що українець вже трохи втомився.

6-раунд: Більше ударів у цьому раундів викинув Фултон, хоча центр так само залишається за українцем.

5-раунд: Контролює центр рингу Арнольд Хегай. Фултон відбивається, хоча цей раунд більш активно провів американець.

4-раунд: Знову українець провів хороший раунд. Наприкінці навіть притис Фултона до кутка Хегай і провів серію ударів.

3-раунд: Намагаєтсья Хегай працювати на близькій дистанції і в нього це вдало вдається. Досить грубо повалив Арнольд американського боксера на підлогу, за що отримав попередження від судді.

2-раунд: Активнішим виглядає українець. Чимало вже нанесли ударів обидва боксери, але майже всі вони прийшлися на блок.

1-раунд: Досить спокійно розпочали поєдинок бійці. Придивляються поки один до одного.

Бій розпочато!

Перед поєдинком Редкач - Гарсія відбудеться ще бій одесита Арнольда Хегая проти американця Стівена Фултона.

Український боксер Іван Редкач (23-4-1, 18 KO) 26 січня на арені Barclays Center в Брукліні проведе бій проти екс-чемпіона світу, американця Денні Гарсії (35 -2-0, 21 KO).

Бій Редкач - Гарсія буде головним на вечорі боксу від Showtime. Переможець цієї зустрічі стане обов'язковим претендентом на пояс WBC, яким володіє одна з головних зірок дивізіону Еррол Спенс (26-0, 21 КО).

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію бою. Орієнтовний початок о 4:00 за київським часом.

Хронологія подій перед поєдинком:

- Про дату і місце бою було повідомлено 9 грудня на сторінці Brooklyn Boxing у Twitter.

- Українець сказав, що це великий крок у його кар'єрі і він збирається здивувати боксерський світ.

- Вперше Іван Редкач і Денні Гарсія зустрілися віч-на-віч на прес-конференції в Нью-Йорку. Іван Редкач постав перед публікою в новому іміджі, шокувавши шанувальників зачіскою.

- Під час пресконференції Гарсія зізнався, що Редкач підготує його до наступних поєдинків проти Пакьяо і Спенса.

- На що українець відповів, що має простий план на бій. І збирається нокаутувати Гарсію.

- Про те Гарсія також збирається нокаутувати українця. І це його єдине задання.

- 13 січня на Чемпіоні з'явився ексклюзивний матеріал про Івана Редкача, де він розповів про своє життя в США. Де йому довелося пройти чимало випробувань.

- 23 січня Редкач провів відкрите тренування для ЗМІ перед поєдинком.

- 24 січня боксери провели зважування перед боєм. Українець виявився легшим за американця.