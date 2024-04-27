Ньюкасл розгромив Шеффілд Юнайтед, Бернлі відібрав очки в Манчестер Юнайтед: результати матчів 35 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

27 квітня у 35 турі англійської Прем’єр-ліги відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Англії - АПЛ

35 тур, 27 квітня

Вест Гем - Ліверпуль 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Боуен, 1:1 - 48 Робертсон, 1:2 - 65 Ареола (авт), 2:2 - 77 Антоніо

Вулвергемптон — Лутон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 39 Хван Чі Чхан, 2:0 — 50 Тоті, 2:1 — 81 Морріс

Манчестер Юнайтед — Бернлі 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 — 79 Антоні, 1:1 — 87 Амдуні (пен)

Ньюкасл — Шеффілд Юнайтед 5:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Ахмедходжич, 1:1 — 26 Ісак

Фулгем — Крістал Пелес 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 — 53 Муніз, 1:1 — 87 Шлупп

Сьогодні, 27 квітня, в АПЛ відбудеться ще шість матчів:

19:30. Евертон - Брентфорд

22:00. Астон Вілла - Челсі

Напередодні Манчестер Сіті здобув виїзну перемогу над Брайтоном в перенесеній зустрічі Прем'єр-ліги.