Непереможний українець нокаутував американця в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну

Український суперважковаговик Андрій Новицький (10-0, 8 КО) переміг американця Хуана Торреса (11-6-1, 4 КО) в межах вечора боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Рейтинговий бій завершився у третьому раунді. Українець провів ефектну комбінацію, після якої суперник не зміг піднятися.

Відзначимо, що спочатку опонентом українця мав стати досвідчений нігерійський боксер Латіф Кайоде (22-4, 17 КО), але пізніше він відмовився від бою.

Novytskyi takes out Torres in the 3rd round in our opening fight of the night 🧨#KnockoutChaos | @DAZNBoxing | #JoshuaNgannou pic.twitter.com/n7ALue6meV