Головне
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 12:02 11540 5
Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:30 176
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:09 3342
(Не)схожість із собою
Сьогодні 16:19 461
Сприятливі обставини для Шахтаря, шанс для Кривбаса: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,00
Сьогодні 15:14 273
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Сьогодні 13:34 548
Так, я дивився матч Бенфіки: Ребров прокоментував воротарське питання у збірній України
Сьогодні 12:20 836
Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором
Сьогодні 10:43 1073
Визначився склад збірної України на естафету етапу Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті
Сьогодні 09:36 526
Цуренко здобула впевнену перемогу на старті турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 07:13 673
Прямі трансляції

Непереможний українець нокаутував американця в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну

Сьогодні 18:09 420 0
Непереможний українець нокаутував американця в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Андрій Новицький (10-0, 8 КО) переміг американця Хуана Торреса (11-6-1, 4 КО) в межах вечора боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Рейтинговий бій завершився у третьому раунді. Українець провів ефектну комбінацію, після якої суперник не зміг піднятися.

Відзначимо, що спочатку опонентом українця мав стати досвідчений нігерійський боксер Латіф Кайоде (22-4, 17 КО), але пізніше він відмовився від бою.

Головною подією вечора стане бій ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа проти Френсіса Нганну. Напередодні боксери провели фінальну дуель поглядів.

Нагадаємо, у грудні Ентоні переміг Отто Валліна технічним нокаутом. Водночас Нганну у жовтні поступився Тайсону Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок  у боксі, до цього він виступав у UFC.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом в 20 турі УПЛ Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом в 20 турі УПЛ 8208 3
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ 3342
Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором 1073
Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття 11288 4
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною 11540 5
Кременчук вирвав перемогу над Дніпром у третій грі півфінальної серії чемпіонату України Кременчук вирвав перемогу над Дніпром у третій грі півфінальної серії чемпіонату України 2866
Рекомендуємо
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64435
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69324
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10623 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34281 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135546 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64037 1