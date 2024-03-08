Непереможний українець нокаутував американця в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Андрій Новицький (10-0, 8 КО) переміг американця Хуана Торреса (11-6-1, 4 КО) в межах вечора боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Рейтинговий бій завершився у третьому раунді. Українець провів ефектну комбінацію, після якої суперник не зміг піднятися.

Відзначимо, що спочатку опонентом українця мав стати досвідчений нігерійський боксер Латіф Кайоде (22-4, 17 КО), але пізніше він відмовився від бою.

Novytskyi takes out Torres in the 3rd round in our opening fight of the night 🧨#KnockoutChaos | @DAZNBoxing | #JoshuaNgannou pic.twitter.com/n7ALue6meV — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 8, 2024

Головною подією вечора стане бій ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа проти Френсіса Нганну. Напередодні боксери провели фінальну дуель поглядів.

Нагадаємо, у грудні Ентоні переміг Отто Валліна технічним нокаутом. Водночас Нганну у жовтні поступився Тайсону Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок у боксі, до цього він виступав у UFC.

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