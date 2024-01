Даяна Ястремська (93) сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона, 7-му ракетку світу Маркету Вондроушову з Чехії.

Матч 1-го кола Australian Open завершився з рахунком 6:1, 6:2. Українській тенісистці для перемоги знадобилася 1 година 17 хвилин.

Перед грою шанси Даяни на перемогу букмекери оцінювали коефіцієнтом 5.1, тоді як на суперницю давали лише 1.18...

"Я дуже пишаюся Україною, людьми, воїнами. Якраз перед моїм першим матчем цього року в дім моєї бабусі прилетіла ракета... Я пишаюся тим, що я українка", - сказала Ястремська в інтерв'ю після гри й написала на камері "Слава Україні".

