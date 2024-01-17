Цуренко переграла Масарову в другому колі Australian Open

Українка вийшла у третє коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (33) обіграла Ребеку Масарову у другому колі Australian Open.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин. Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 6 з 17 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $34,226,200

Друге коло, 17 січня

Леся Цуренко (Україна) - Ребека Масарова (Іспанія) 6:3, 6:4

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