Цуренко переграла Масарову в другому колі Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (33) обіграла Ребеку Масарову у другому колі Australian Open.
Матч тривав 1 годину 37 хвилин. Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 6 з 17 брейк-пойнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Друге коло, 17 січня
Леся Цуренко (Україна) - Ребека Масарова (Іспанія) 6:3, 6:4
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