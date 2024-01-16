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Костюк з перемоги стартувала у парному розряді на Australian Open

Українка вийшла у друге коло
Сьогодні 09:25 242 0
Костюк з перемоги стартувала у парному розряді на Australian Open
Фото - Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк у парі з полькою Катажиною Кавою обіграла Тетяну Марію з Німеччини та Аранчу Рус з Нідерландів у першому колі Australian Open.

Матч тривав 1 годину. Костюк та Кава двічі подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки, реалізували 6 з 12 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Перше коло,  16 січня

Марта Костюк/ Катажина Кава (Україна/ Польща) – Тетяна Марія/ Аранча Рус (Німеччина/ Нідерланди) 6:0, 6:2

Раніше Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона, Світоліна обіграла Тайлу Престон, Марта Костюк здолала Клер Лю, а Юрія Стародубцева поступилась Онс Жабер.

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