Костюк з перемоги стартувала у парному розряді на Australian Open

Українка вийшла у друге коло

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк у парі з полькою Катажиною Кавою обіграла Тетяну Марію з Німеччини та Аранчу Рус з Нідерландів у першому колі Australian Open.

Матч тривав 1 годину. Костюк та Кава двічі подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки, реалізували 6 з 12 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $34,226,200

Перше коло, 16 січня

Марта Костюк/ Катажина Кава (Україна/ Польща) – Тетяна Марія/ Аранча Рус (Німеччина/ Нідерланди) 6:0, 6:2

Раніше Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона, Світоліна обіграла Тайлу Престон, Марта Костюк здолала Клер Лю, а Юрія Стародубцева поступилась Онс Жабер.