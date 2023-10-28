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Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його сьогоднішньому бою

Мегафайт Олександр Усик - Тайсон Ф’юрі може відбутися у Саудівській Аравії вже 23 грудня
Сьогодні 15:10 Максим Розенко 11829 0
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його сьогоднішньому бою
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA та WBO Олександр Усик та чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі нещодавно підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу. Цей так давно очікуваний поєдинок може відбутися у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді вже 23 грудня 2023 року. Щоправда, до цього, 28 жовтня, також у Саудівській Аравії, британець проведе “виставковий” бій проти ексчемпіона UFC у важкій вазі Френсіса Нганну.

Проте спортивної складової в цьому поєдинку немає - він пройде за правилами боксу, отже, британець повинен легко перемогти камерунця. Всі фани Усика сподіваються, що в цьому двобої не буде неприємних сюрпризів. Тобто, Тайсон зробить свою справу і за підсумками поєдинку не отримає пошкоджень. Лише в цьому випадку варто очікувати проведення бою Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі саме 23 грудня.

Об’єднувального поєдинку за всі чотири найпрестижніших світових боксерських пояси вже зачекались фани і Усика, і Ф’юрі. Нагадаємо, британець “відпетляв” від бою навесні цього року, коли висунув неприйнятні умови поділити призовий фонд поєдинку в пропорції 70 на 30 на його користь. Українець, який володіє трьома чемпіонськими поясами, неочікувано погодився на пропозицію. Висунув лише умову, щоб 1 мільйон фунтів стерлінгів зі свого гонорару Тайсон перевів на підтримку України. Здавалося, сторони прийдуть до консенсусу й навесні ми побачимо мегафайт на легендарному 90-тисячному Вемблі у Лондоні.

Але команда британця, мабуть, подумавши, що схопила Бога за бороду, виставила промоутеру Усика Олександру Красюку нові умови з проведення поєдинку. В підсумку, зрозумівши, що немає сенсу витрачати час на фантазії британця, українська сторона вийшла з переговорного процесу. В серпні Усик на 45-тисячній футбольній арені у Вроцлаві провів обов’язковий захист титулу проти Дюбуа. Даніель став четвертим британцем після Тоні Белью, Дерека Чісори та Ентоні Джошуа, з якого українець “зняв скальп”. Причому з Джошуа Усик зробив це двічі. Тайсон Ф'юрі не тільки п’ятий британець у цій поважній черзі, але й найбільший іспит у професійній кар’єрі українця.  

Сондерс назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі

Невдалі переговори на початку цього року лише підтвердили давно зрозумілу річ - із Тайсоном Ф'юрі краще не мати справ. Це на власному досвіді перевірив Володимир Кличко, який весь 2016 рік чекав на матч-реванш із Тайсоном. До речі, ненадійність Ф’юрі публічно підтверджує і його тато Джон.

“Думки сина міняються по погоді. Він не зацікавлений в бої з Усиком о 10 годині, а об 11 - вже зацікавлений. Тому не варто сприймати його слова серйозно”, - розповідав якось Ф'юрі-старший.

Єдине, до чого схильний Ф'юрі-молодший - це гроші. І представники Саудівської Аравії готові сплатити британцеві гонорар, який його задовольнить. Це наочно демонструє жовтневий бій Тайсона зі Нганну. В мегафайті Усик - Тайсон саудити взяли на себе всі фінансові переговори з непередбачуваним британцем. Для Усика це шанс провести бій, який назавжди ввійде в історію боксу. Тож тримаймо кулаки за Тайсона Ф’юрі 28 жовтня і чекаймо найважливішого поєдинку в історії хевівейту вже у грудні цього року.

Максим Розенко, Чемпіон   

Колаж Champion.com.ua

Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн

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