Головне
Динамо вдома переграло Олександрію у 9 турі УПЛ
Вчора 20:55 1478
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 13:17 6495 3
Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:38 568
Калініна переграла Севілл у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні
Сьогодні 10:08 446
Збірна України обіграла Іран у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 09:08 688
Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:35 918
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Вчора 21:32 9218
Колос зіграв внічию з Поліссям у 9 турі УПЛ
Вчора 18:53 336
Рух здобув вольову перемогу над Кривбасом у 9 турі УПЛ
Вчора 17:32 1231
Минай поступився Оболоні у 9 турі УПЛ
Вчора 15:11 759
Блоги
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Максим Розенко
Сьогодні 13:17 6494 3
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО Андрій Дунець
30.09.2023 20:11 2988
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО Андрій Дунець
30.09.2023 12:21 4263
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення Андрій Павлечко
30.09.2023 10:18 2026
Відео дня: Мудрику не сподобалися його характеристики в EA FC 24
Відео дня: Мудрику не сподобалися його характеристики в EA FC 24 Андрій Дунець
29.09.2023 18:01 1349
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 47!
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 47! Valeriy Ruchka
29.09.2023 13:13 6833 1
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста: згадуємо кумедну історію
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста: згадуємо кумедну історію Андрій Твердохліб
29.09.2023 11:13 7436
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії Андрій Твердохліб
29.09.2023 11:08 9263
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Максим Розенко
29.09.2023 10:47 1669
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Максим Розенко
28.09.2023 10:48 3475
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Андрій Дунець
27.09.2023 22:23 4118
Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО
Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО Андрій Дунець
27.09.2023 19:36 4161
Favbet Foundation продовжує підтримувати вихованців київського центру «Спорт для всіх»
Favbet Foundation продовжує підтримувати вихованців київського центру «Спорт для всіх» Юрко Юрченко
27.09.2023 16:45 1047
Курйоз дня: зірковий футболіст зганьбився під час оригінального розіграшу пенальті - ВІДЕО
Курйоз дня: зірковий футболіст зганьбився під час оригінального розіграшу пенальті - ВІДЕО Андрій Дунець
27.09.2023 15:44 2301
Франческо Тотті - 47. Як Олімпійський стадіон у Римі прощався з Імператором
Франческо Тотті - 47. Як Олімпійський стадіон у Римі прощався з Імператором Андрій Твердохліб
27.09.2023 13:51 2517
Золота ера Дніпра
Золота ера Дніпра Максим Розенко
27.09.2023 13:28 1944
Волейболістка Юлія Герасимова — нова амбасадорка FAVBET
Волейболістка Юлія Герасимова — нова амбасадорка FAVBET Юрко Юрченко
26.09.2023 14:50 1431
Відео дня: українські фігуристи проігнорували росіян, які хотіли привітатися з ними на п'єдесталі
Відео дня: українські фігуристи проігнорували росіян, які хотіли привітатися з ними на п'єдесталі Андрій Дунець
26.09.2023 06:29 3920
Загострював та прокидав м'яч суперникам поміж ніг: відео вдалих дій Мудрика в матчі Челсі - Астон Вілла
Загострював та прокидав м'яч суперникам поміж ніг: відео вдалих дій Мудрика в матчі Челсі - Астон Вілла Андрій Дунець
25.09.2023 16:15 3246
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Максим Розенко
25.09.2023 15:25 3236
Прямі трансляції

Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн

Сьогодні 13:17 Максим Розенко 6495 3
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
#Віталій Кличко, #Володимир Кличко, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

26 серпня чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександр Усик на 45-тисячній футбольній Tarczynski Arena у Вроцлаві провів захист усіх своїх титулів проти британця Даніеля Дюбуа. Цей бій дуже нагадує мені інший мегафайт, який відбувся у Вроцлаві майже 12 років тому, у вересні 2011 року. Тоді свій титул чемпіона WBC від посягань поляка Томаша Адамека захищав Віталій Кличко, а я був одним із небагатьох українських журналістів, які працювали на цьому яскравому боксерському шоу.    

Кличко і Польща

Новина про те, що чинний чемпіон WBC Віталій Кличко проведе бій у Польщі проти уродженця цієї країни Адамека викликала справжній ажіотаж серед місцевих ЗМІ. Польські медіа писали, що гонорар Томаша, який вже багато років будував свою професійну боксерську кар’єру у США, складе мільйон доларів. “Уявіть, що збірна Бразилії запропонувала Польщі провести матч у нашій країні та ще заплатить за це гонорар у мільйон доларів” - так одне з провідних польських медіа анонсувало історичний для Польщі мегафайт. 

Віталія Кличка у Вроцлаві зустрічали як справжню світову зірку. Польща готувалася до Євро-2012, у Вроцлаві побудували сучасний футбольний стадіон. І бій українця з Томашем Адамеком, який транслювався у 100 країнах світу, став першої подією на арені. Це була найкраща реклама відкриття нового стадіону, за яку, по версії польських медіа, мерія Вроцлава заплатила компанії братів Кличків декілька мільйонів євро.  

Саме тоді вперше в історії польського спортивного телебачення трансляція поєдинку пройшла у форматі pay-per-view і коштувала 39 злотих та 49 злотих у день бою. Бій у Польщі також транслювався у 22 кінотеатрах мережі Multikino, а телетрансляцію можна було придбати відразу на декількох найбільших польських цифрових платформах і кабельних мережах (Cyfrowy Polsat, Cyfra Plus, N, Multimedia Polska). Правовласником прав була європейська компанія Віталія та Володимира KMG (Кличко Менеджмент Груп) з офісом у Гамбурзі. Поляки схожі за своїм менталітетом на українців, тому у 2011 році багато хто з них обурювався цим нововведенням не менше, ніж тисячі українців у 2020 році, коли вперше в історії українського спортивного телебачення пряма трансляція бою Усик - Чісора на MEGOGO була платною.  

До речі, через 14 місяців після бою у Вроцлаві, 10 листопада 2012 року, вже молодший брат Віталія - Володимир Кличко - в Гамбурзі проводив чемпіонський захист проти поляка Маріуша Ваха. Й це було друге в історії польського телебачення pay-per-view. Вартість трансляції склала 30 злотих (40 злотих у день бою). Поєдинок транслювали польські цифрові платформи - N, Cyfrowy Polsat і Cyfra Plus. Любителі великих екранів могли побачити Битву гігантів (під такою вивіскою проходив бій) за ідентичною ціною в мережі кінотеатрів Multikino.

Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб

Усик і Латвія

Якщо в Польщі першопроходцем історичного бою став Віталій Кличко, то в Латвії це досягнення підкорилося Олександру Усику. 17 січня 2018 року в Ризі у межах півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії українець у конкурентному поєдинку за очками переміг місцевого чемпіона Майріса Брієдіса. Це було перше боксерське шоу у форматі pay-per-view в історії Латвії.

Право на трансляцію в країнах Балтії належало латвійській філії AS TV Play Baltics, бій транслювався на його цифровій платформі Viaplay. Компанія також уклала договір з АТ Lattelecom, який передавав сигнал Viaplay своїм клієнтам, інтегрувавши Viaplay у свою платформу інтерактивного телебачення. Вартість трансляції склала 10 євро. Причому латвійські паби повинні були заплатити за пряму трансляцію до 150 євро. 

Українці та Велика Британія

Отже, в Польщі ринок платних спортивних телетрансляцій почали розвивати у 2011 році, в Латвії - у 2018 році, в Україні - у 2020 році. А першовідкривачем цієї індустрії в Європі стала Велика Британія. Перша платна трансляція на Sky Sports була організована в 1966 році, коли місцевий боксер Генрі Купер провів бій на футбольній арені лондонського Арсенала з Мохаммедом Алі.

Першим боєм Усика на Sky Sports Box Office став поєдинок із Тоні Бел’ю, який відбувся в листопаді 2018 року в Манчестері, а ціна трансляції склала 19,95 фунта. Бій Усик - Чісора у 2020 році також транслювався на Туманному Альбіоні у форматі pay-per-view з ідентичною вартістю за перегляд. Така сама ціна була за перегляд бою Ентоні Джошуа - Володимир Кличко у квітні 2017 року на легендарному 90-тисячному Уемблі.

Трансляцію придбали 1 532 000 британських користувачів і на той момент із точки зору продажів це боксерське шоу стало найбільш касовим у півстолітній історії платного британського телеринку. А у топ-5 в історії Sky Sports тоді ввійшов і поєдинок Володимир Кличко - Девід Хей, який відбувся в липні 2011 року. 1 141 000 британських користувачів купили трансляцію, вартість якої становила 14,95 фунта.

Усик - Дюбуа: усе про бій

Підсумуємо: українські боксери стали головними героями появи платного ринку спортивного телебачення в Польщі, Латвії та Україні. А також посприяли індустрії ще у двох країнах - у Великобританії та США, де у форматі pay-per-view транслювали поєдинки не тільки братів Кличків та Усика, але й українських боксерів меншого масштабу - Дерев’янченка, Постола. Ганебний напад країни 404 трохи пригальмував розвиток індустрії платного телебачення в Україні, але в довгостроковій перспективі ми все одно до цього прийдемо. Вже після нашої перемоги над країною-терористкою.

Максим Розенко, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 23961
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 24112
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15777
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 26395
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні 13595
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 18979
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 305934
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15593 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40747 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 41872 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 9020
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154363 7