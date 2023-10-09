Сондерс назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) не зможе перемогти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів колишній чемпіон світу Біллі Джо Сондерс (30-1, 14 КО).

«Усик доставить йому проблем, але не переможе. Усик створить серйозні проблеми будь-якому бійцю, будь-якому бійцю надважкої ваги на цій планеті, проте Тайсон Ф’юрі має ключі до його замку.

Принаймні протягом перших шести раундів це не буде однобічного побиття. Упродовж шести раундів Усик – не подарунок для будь-якого бійця», – сказав Сонд

ерс.