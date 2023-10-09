Головне
Дефлімпійська збірна України вперше за часів незалежності виграла чемпіонат світу
Вчора 10:24 1402
Мудрик втратив 5 млн у трансферній вартості
Сьогодні 15:55 89
Цуренко перемогла росіянку Шнайдер на старті турніру в Китаї
Сьогодні 15:35 110
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 14:36 10070
Золота ера Дніпра
Сьогодні 14:15 2196
Італія та Туреччина фаворити у боротьбі за Євро-2032
Сьогодні 12:36 173
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії
Сьогодні 12:24 9697
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 09:30 336463 5
Збірна України поступилася Німеччині у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:19 688
Арсенал із Зінченком переміг Манчестер Сіті, Брайтон та Ліверпуль розписали мирову: результати матчів АПЛ
Вчора 20:24 1146
Прямі трансляції

Сондерс назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі

Сьогодні 16:18 106 0
Сондерс назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) не зможе перемогти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів колишній чемпіон світу Біллі Джо Сондерс (30-1, 14 КО).

«Усик доставить йому проблем, але не переможе. Усик створить серйозні проблеми будь-якому бійцю, будь-якому бійцю надважкої ваги на цій планеті, проте Тайсон Ф’юрі має ключі до його замку.

Принаймні протягом перших шести раундів це не буде однобічного побиття. Упродовж шести раундів Усик – не подарунок для будь-якого бійця», – сказав Сонд

ерс.

Коментарі ()
Популярне зараз
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 10070
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії 24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії 9697
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 336463 5
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 2196
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 26409 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 17074
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83915 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40864 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89774 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 94141
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12927
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324370 9