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Томмі Ф'юрі: Бій проти Усика буде одним з найлегших для Тайсона

Томмі Ф'юрі вірить в успіх брата у бою проти Олександра Усика
Сьогодні 21:31 143 0
Томмі Ф'юрі: Бій проти Усика буде одним з найлегших для Тайсона
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Томмі Ф'юрі

Джерело - iFL TV.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі здобуде легку перемогу у бою проти володаря титулів WBO, WBA та IBF Олександра Усика.

Про це розповів молодший брат британського боксера Томмі Ф'юрі

"Гадаю, бій проти Усика буде одним з найлегших для Тайсона. Я щиро в це вірю.

Мені не здається, що Усику легко після переходу у надважку вагу. Всі завдавали йому проблем – Даніель Дюбуа, Дерек Чісора, Чазз Візерспун. Зі всіма були важкі бої.

Тайсон – найкращий у світі, найкращий серед тих, хто цим займається. Ми побачимо бій хорошого великого хлопця проти хорошого маленького хлопця", — сказав Томмі.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.

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