Томмі Ф'юрі: Бій проти Усика буде одним з найлегших для Тайсона

Джерело - iFL TV.
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі здобуде легку перемогу у бою проти володаря титулів WBO, WBA та IBF Олександра Усика.
Про це розповів молодший брат британського боксера Томмі Ф'юрі
"Гадаю, бій проти Усика буде одним з найлегших для Тайсона. Я щиро в це вірю.
Мені не здається, що Усику легко після переходу у надважку вагу. Всі завдавали йому проблем – Даніель Дюбуа, Дерек Чісора, Чазз Візерспун. Зі всіма були важкі бої.
Тайсон – найкращий у світі, найкращий серед тих, хто цим займається. Ми побачимо бій хорошого великого хлопця проти хорошого маленького хлопця", — сказав Томмі.
Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.
При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.