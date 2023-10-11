Томмі Ф'юрі: Бій проти Усика буде одним з найлегших для Тайсона

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі здобуде легку перемогу у бою проти володаря титулів WBO, WBA та IBF Олександра Усика.

Про це розповів молодший брат британського боксера Томмі Ф'юрі

"Гадаю, бій проти Усика буде одним з найлегших для Тайсона. Я щиро в це вірю.

Мені не здається, що Усику легко після переходу у надважку вагу. Всі завдавали йому проблем – Даніель Дюбуа, Дерек Чісора, Чазз Візерспун. Зі всіма були важкі бої.

Тайсон – найкращий у світі, найкращий серед тих, хто цим займається. Ми побачимо бій хорошого великого хлопця проти хорошого маленького хлопця", — сказав Томмі.