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Центральний корт Вімблдона влаштував українській тенісистці стоячу овацію після її слів про Україну - ВІДЕО

Дуже зворушливі кадри з Лондона
Сьогодні 23:09 Андрій Дунець 291 0
Центральний корт Вімблдона влаштував українській тенісистці стоячу овацію після її слів про Україну - ВІДЕО
#Вімблдон, #Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники на головному корті Вімблдона схвально зустріли інтерв'ю Людмили Кіченок після її спільної з хорватом Мате Павичем перемоги у фіналі міксту над китаянкою Сюй Іфань та бельгійцем Йораном Флігеном (6:4, 6:7(9), 6:3).

"Я намагалася підбадьорити людей в Україні своїм виступом. Я сподіваюся, що це їм трохи допоможе, тому що вони борються за свою свободу!" – сказала українка на церемонії вручення трофея.

Реакція трибун - черговий доказ, що люди у Великій Британії підтримують та співчувають Україні.

Відео

Нагадаємо, раніше цього дня після півфінальної гри жіночого одиночного розряду публіка на трибунах Центрального корту влаштувала справжню овацію іншій українській тенісистці - Еліні Світоліній.

Світоліна не стримала сліз, говорячи про Україну на пресконференції після півфіналу Вімблдона - ВІДЕО

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