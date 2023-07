Вболівальники на головному корті Вімблдона схвально зустріли інтерв'ю Людмили Кіченок після її спільної з хорватом Мате Павичем перемоги у фіналі міксту над китаянкою Сюй Іфань та бельгійцем Йораном Флігеном (6:4, 6:7(9), 6:3).

"Я намагалася підбадьорити людей в Україні своїм виступом. Я сподіваюся, що це їм трохи допоможе, тому що вони борються за свою свободу!" – сказала українка на церемонії вручення трофея.

Реакція трибун - черговий доказ, що люди у Великій Британії підтримують та співчувають Україні.

Kichenok pays homage to Ukraine in her victor’s speech - saying she hopes her performance will add some positive emotions for people back home fighting for their freedom



Followed by a lengthy standing ovation and round of applause



🇺🇦👏😭 pic.twitter.com/gG7XfpEX6d