Еліна дала волю емоціям, коли розповідала про підтримку вболівальників

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна не змогла приховати емоції, відповідаючи на запитання журналістів після програного півфіналу Вімблдона від Маркети Вондроушової.

"Я отримала багато повідомлень від різних людей. Неймовірно, як вони мене підтримували. Сподіваюся, вони продовжать", - сказала Еліна крізь сльози, розповідаючи про силу, яку надавала їй підтримка всієї України протягом турніру.

Після такої щирої реакції за неї хочеться вболівати ще сильніше.

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It's been an emotional Wimbledon journey for Elina Svitolina.



She pays tribute to the people of Ukraine after her semi-final defeat.#Wimbledon pic.twitter.com/P1nw7Bv4CW — BBC Sport (@BBCSport) July 13, 2023

Нагадаємо, українська тенісистка поступилась чешці у двох сетах із рахунком 6:3, 6:3.

Після гри вболівальники на трибунах Центрального корту влаштували справжню прощальну овацію Еліні, яка змогла повернутись на топрівень усього за кілька місяців після виходу з декрету.

А ще раніше Еліна допомогла 10-річній доньці воїна ЗСУ потрапити на свій матч 1/8 фіналу проти білоруски Вікторії Азаренки.

Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023

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