Кіченок - чемпіонка Вімблдона-2023 у міксті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з хорватом Мате Павичем виграли Вімблдон-2023 у міксті.
У фінальному матчі вони переграли китаянку Сюй Іфань та Йорана Флігена з Бельгії.
Матч тривав 2 години 10 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:7 (9), 6:3.
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Фінал, Мікст
13 липня
Людмила Кіченок/Мате Павич (Україна/Хорватія) - Сюй Іфан/Йоран Фліген (Китай/ Бельгія) 6:4, 6:7 (9), 6:3
Напередодні Світоліна поступилася Вондроушовій у півфіналі одиночного розряду.
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