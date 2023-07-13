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Кіченок - чемпіонка Вімблдона-2023 у міксті

Українська тенісистка виграла Grand Slam у міксті разом з хорватом Мате Павичем
Сьогодні 22:17 758 3
Кіченок - чемпіонка Вімблдона-2023 у міксті
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з хорватом Мате Павичем виграли Вімблдон-2023 у міксті.

У фінальному матчі вони переграли китаянку Сюй Іфань та Йорана Флігена з Бельгії.

Матч тривав 2 години 10 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:7 (9), 6:3.

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Фінал, Мікст
13 липня

Людмила Кіченок/Мате Павич (Україна/Хорватія) - Сюй Іфан/Йоран Фліген (Китай/ Бельгія) 6:4, 6:7 (9), 6:3

Напередодні Світоліна поступилася Вондроушовій у півфіналі одиночного розряду.

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