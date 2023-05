Легенда МЮ звинуватив Зінченка в негативному впливі на емоційний стан гравців Арсенала

Колишньому захиснику Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ґарі Невіллу не подобаються емоційні святкування Олександром Зінченком перемог Арсенала.

Про це експерт розповів у коментарі для Football Daily.

🗣️ "The over celebrations against Aston Villa. Zinchenko after Bournemouth, celebrating an hour after the game with the fans." 🤔@GNev2 is critical of the experienced players at Arsenal for not spreading composure in the dressing room pic.twitter.com/Wc46Bi0Ytr