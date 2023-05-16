Легенда МЮ звинуватив Зінченка в негативному впливі на емоційний стан гравців Арсенала

Експерт уже не вперше критично висловлюється на адресу Олександра

Джерело - Football Daily.

Колишньому захиснику Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ґарі Невіллу не подобаються емоційні святкування Олександром Зінченком перемог Арсенала.

Про це експерт розповів у коментарі для Football Daily.

"Вважаю, що один з елементів втрати титулу – характер їхніх поразок. Коли вели 2:0, коли програвали командам з нижньої частини таблиці перед камбеком, те, що вчора трапилося проти Брайтона. Я завжди сумнівався, де саме знаходиться Арсенал, дивлячись на всі ці речі, які траплялися: наприклад, надмірне святкування перемоги над Астон Віллою. Я звертаю увагу на дрібниці, які можуть здатися трохи суворими. Зінченко після матчу з Борнмутом годину святкував з фанами та кричав. Ви хочете, щоб ваші лідери поширювали холоднокровність та заспокоювали всіх, а не щоб здіймали емоції. Ментально їм стало дуже важко, це викликало великі проблеми в останні декілька тижнів", – сказав Невілл.

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🗣️ "The over celebrations against Aston Villa. Zinchenko after Bournemouth, celebrating an hour after the game with the fans." 🤔@GNev2 is critical of the experienced players at Arsenal for not spreading composure in the dressing room pic.twitter.com/Wc46Bi0Ytr — Football Daily (@footballdaily) May 15, 2023

Нагадаємо, кілька тижнів тому Невілл критикував Зінченка за недоречні, на його думку, й надто емоційні настанови партнерам під час матчу зі Саутгемптоном.

До речі, колишній гравець "канонірів" Жілберто Сілва вважає, що Зінченку не варто більше грати на позиції захисника.

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