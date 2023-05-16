Головне
Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:20 1262
Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України
Сьогодні 14:24 3289
Ванат отримав дискваліфікацію за сексистські висловлювання на адресу Монзуль
Сьогодні 12:54 600
Довбик - найкращий гравець місяця в УПЛ
Сьогодні 11:52 253
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 11:06 2166
Збірна Данії зіграє з Австрією, Словенія - з Норвегією: розклад матчів ЧС-2023 на 16 травня
Сьогодні 07:20 443
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:08 23143
Збірна Чехії сенсаційно програла Латвії, Швеція здолала Фінляндію: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:05 1200
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Вчора 22:14 4650 3
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Вчора 18:09 7250 1
Блоги
Легенда МЮ звинуватив Зінченка в негативному впливі на емоційний стан гравців Арсенала
Легенда МЮ звинуватив Зінченка в негативному впливі на емоційний стан гравців Арсенала Андрій Дунець
Сьогодні 15:17 317
Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України
Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:24 3288
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Максим Розенко
Сьогодні 11:06 2165
Ганьба дня: тренер Наполі тепло привітав російську команду з чемпіонством - ВІДЕО
Ганьба дня: тренер Наполі тепло привітав російську команду з чемпіонством - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:44 1203
21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів
21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 17:10 10093
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України Андрій Твердохліб
Вчора 17:08 6796 1
21 рік тому фінал Ліги чемпіонів розпочався з хвилини мовчання на честь Валерія Лобановського
21 рік тому фінал Ліги чемпіонів розпочався з хвилини мовчання на честь Валерія Лобановського Андрій Твердохліб
Вчора 17:06 2462
Гравець легендарного Арсенала-2004 забив неймовірний гол із центру поля у Швейцарії - ВІДЕО
Гравець легендарного Арсенала-2004 забив неймовірний гол із центру поля у Швейцарії - ВІДЕО Андрій Дунець
14.05.2023 07:25 1913
Партнер Коваленка забив фантастичний гол Мілану зі штрафного в дев'ятку - ВІДЕО
Партнер Коваленка забив фантастичний гол Мілану зі штрафного в дев'ятку - ВІДЕО Андрій Дунець
13.05.2023 21:26 1215
Динамівський день: 42 роки тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Динамівський день: 42 роки тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
13.05.2023 17:43 6430
Циганков віддав 5-й гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - відео моменту
Циганков віддав 5-й гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - відео моменту Андрій Дунець
13.05.2023 17:07 3571
Шевченко робить вигляд, що його особисті інтереси – поза війною: Зозуля знищив Шеву за його зустріч із Джоковичем
Шевченко робить вигляд, що його особисті інтереси – поза війною: Зозуля знищив Шеву за його зустріч із Джоковичем Андрій Дунець
13.05.2023 16:00 1786
Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО
Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО Андрій Дунець
13.05.2023 12:13 3439
21 рік тому помер геніальний тренер Валерій Лобановський
21 рік тому помер геніальний тренер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
13.05.2023 08:43 3937
Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 5 років тому Ломаченко переміг Лінареса
Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 5 років тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
13.05.2023 08:24 7978 1
Ярмоленко забив найлегший гол у кар'єрі, оформивши дубль у матчі за Аль-Айн - ВІДЕО
Ярмоленко забив найлегший гол у кар'єрі, оформивши дубль у матчі за Аль-Айн - ВІДЕО Андрій Дунець
12.05.2023 19:29 3066
Ярмоленко шикарним обвідним ударом забив 10-й гол за Аль-Айн - ВІДЕО
Ярмоленко шикарним обвідним ударом забив 10-й гол за Аль-Айн - ВІДЕО Андрій Дунець
12.05.2023 18:12 4182
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
12.05.2023 14:00 279022
Миколенко урочисто перерізав стрічку на відкритті Українського саду миру в Ліверпулі - відео та фото
Миколенко урочисто перерізав стрічку на відкритті Українського саду миру в Ліверпулі - відео та фото Андрій Дунець
12.05.2023 13:56 1132
Росіяни влаштували автоматну стрілянину на стадіоні в Маріуполі
Росіяни влаштували автоматну стрілянину на стадіоні в Маріуполі Андрій Твердохліб
11.05.2023 16:45 1152
Прямі трансляції

Легенда МЮ звинуватив Зінченка в негативному впливі на емоційний стан гравців Арсенала

Експерт уже не вперше критично висловлюється на адресу Олександра
Сьогодні 15:17 Андрій Дунець 319 0
Легенда МЮ звинуватив Зінченка в негативному впливі на емоційний стан гравців Арсенала
#Олександр Зінченко, #Гарі Невілл, #Арсенал Лондон

Джерело - Football Daily.

Колишньому захиснику Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ґарі Невіллу не подобаються емоційні святкування Олександром Зінченком перемог Арсенала.

Про це експерт розповів у коментарі для Football Daily.

"Вважаю, що один з елементів втрати титулу – характер їхніх поразок. Коли вели 2:0, коли програвали командам з нижньої частини таблиці перед камбеком, те, що вчора трапилося проти Брайтона. Я завжди сумнівався, де саме знаходиться Арсенал, дивлячись на всі ці речі, які траплялися: наприклад, надмірне святкування перемоги над Астон Віллою. Я звертаю увагу на дрібниці, які можуть здатися трохи суворими.

Зінченко після матчу з Борнмутом годину святкував з фанами та кричав. Ви хочете, щоб ваші лідери поширювали холоднокровність та заспокоювали всіх, а не щоб здіймали емоції. Ментально їм стало дуже важко, це викликало великі проблеми в останні декілька тижнів", – сказав Невілл.

Відео

Нагадаємо, кілька тижнів тому Невілл критикував Зінченка за недоречні, на його думку, й надто емоційні настанови партнерам під час матчу зі Саутгемптоном.

До речі, колишній гравець "канонірів" Жілберто Сілва вважає, що Зінченку не варто більше грати на позиції захисника.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 7250 1
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер 4650 3
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України 6796 1
21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 10093
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 8360
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 23143
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4660
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113775
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 20320 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 43551
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1597
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 24523