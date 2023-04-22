Мотиватор Зінченко: українець яскраво підбадьорив одноклубників після пропущеного голу в матчі АПЛ - відео

Джерело - Чемпіон.
Арсенал провалив початок матчу 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Саутгемптона - на 14-й хвилині лондонці вже програвали з рахунком 0:2. І тут слово взяв Олександр Зінченко.
Українець почав збирати навколо себе партнерів по команді та натхненно їх підбадьорювати.
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- Арсенал пропустив уже на 26-й секунді сотого матчу Зінченка в АПЛ після жахливої помилки воротаря - ВІДЕО
Нагадаємо, Зінченко проявляв якості мотиватора, ще виступаючи за Манчестер Сіті. Взимку мережу облетіло архівне відео яскравої промови футболіста в роздягальні "містян".
До слова, цей матч став сотим для Зінченка в АПЛ. Олександр провів на полі 71 хвилину, а Арсенал таки зміг вирвати нічию з рахунком 3:3.
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