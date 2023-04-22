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Мотиватор Зінченко: українець яскраво підбадьорив одноклубників після пропущеного голу в матчі АПЛ - відео

Олександр знову демонструє хист до лідерства
Сьогодні 00:57 Андрій Дунець 239 0
Мотиватор Зінченко: українець яскраво підбадьорив одноклубників після пропущеного голу в матчі АПЛ - відео
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Арсенал провалив початок матчу 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Саутгемптона - на 14-й хвилині лондонці вже програвали з рахунком 0:2. І тут слово взяв Олександр Зінченко.

Українець почав збирати навколо себе партнерів по команді та натхненно їх підбадьорювати.

Відео

Нагадаємо, Зінченко проявляв якості мотиватора, ще виступаючи за Манчестер Сіті. Взимку мережу облетіло архівне відео яскравої промови футболіста в роздягальні "містян".

До слова, цей матч став сотим для Зінченка в АПЛ. Олександр провів на полі 71 хвилину, а Арсенал таки зміг вирвати нічию з рахунком 3:3.

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