Мотиватор Зінченко: українець яскраво підбадьорив одноклубників після пропущеного голу в матчі АПЛ - відео

Олександр знову демонструє хист до лідерства

Джерело - Чемпіон.

Арсенал провалив початок матчу 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Саутгемптона - на 14-й хвилині лондонці вже програвали з рахунком 0:2. І тут слово взяв Олександр Зінченко.

Українець почав збирати навколо себе партнерів по команді та натхненно їх підбадьорювати.

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Нагадаємо, Зінченко проявляв якості мотиватора, ще виступаючи за Манчестер Сіті. Взимку мережу облетіло архівне відео яскравої промови футболіста в роздягальні "містян".

До слова, цей матч став сотим для Зінченка в АПЛ. Олександр провів на полі 71 хвилину, а Арсенал таки зміг вирвати нічию з рахунком 3:3.

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