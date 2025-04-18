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О'Салліван і Трамп дізналися суперників: визначилися пари першого раунду чемпіонату світу

Руслан Травкін — 18 квітня 2025, 07:31
О'Салліван і Трамп дізналися суперників: визначилися пари першого раунду чемпіонату світу
Кайрен Вілсон (з "метеликом") та інші зірки снукеру
x.com/WPBSAofficial

Відбулося жеребкування першого раунду World Snooker Championship 2025.

Результати публікує World Snooker Tour.

Чинний Чемпіон Кайрен Вілсон зустрінеться з переможцем Scottish Open Леєм Пейфанем. Їхній матч запланований на ранок суботи.

Лідер світового рейтингу Джадд Трамп поміряється силами з Чжоу Юелунем.

Легенда снукеру 49-річний Ронні О'Салліван, який напередодні підтвердив свою участь у чемпіонаті світу, буде грати проти досвідченого Алі Картера.

Для 45-річного Картера це буде 21-й чемпіонат світу за кар'єру. В 2008 та 2012 роках він доходив до фіналу. В обох випадках він зазнавав поразки саме від О'Саллівана.

Не менш легендарний шотландець Джон Хіггінс зустрінеться з Джо О’Коннором. Хіггінс – ровесник О'Саллівана. Він демонструє цього сезону чудові результати. Зокрема, перемагав на World Open 2025 у китайському Юйшані. Наразі Джон є третім у світовому рейтингу. Він чотири рази ставав чемпіоном світу, але востаннє це йому вдалося ще в 2011 році.

Ще один чотириразовий тріумфатор World Snooker Championship Марк Селбі буде грати проти Бена Волластона.

World Snooker Championship. Результати жеребування

  • Кайрен Вілсон (1) – Лей Пейфань
  • Джек Джонс (16) – Чжао Сіньтун
  • Ніл Робертсон (9) – Кріс Уокеліна
  • Марк Аллен (8) – Фань Чжен'ї
  • Ронні О'Салліван (5) – Алі Картер
  • Чжан Анда (12) – Пан Цзюньсюй
  • Си Цзяхой (13) – Девід Гілберт
  • Марк Селбі (4) – Бен Волластон
  • Джон Хіггінс (3) – Джо О'Коннор
  • Сяо Годун (14) – Меттью Селт
  • Баррі Хокінс (11) – Хосейн Вафаей
  • Марк Вільямс (6) – У Іцзе
  • Лука Бресель (7) — Райан Дей
  • Дін Джуньху (10) — Зак Суреті
  • Шон Мерфі (15) — Деніел Веллс
  • Джадд Трамп (2) — Чжоу Юелун

Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Розклад матчів снукер чемпіонат світу Ронні О'Салліван Марк Селбі Кайрен Вілсон більярд Джадд Трамп

снукер

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