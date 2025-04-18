О'Салліван і Трамп дізналися суперників: визначилися пари першого раунду чемпіонату світу
Відбулося жеребкування першого раунду World Snooker Championship 2025.
Результати публікує World Snooker Tour.
Чинний Чемпіон Кайрен Вілсон зустрінеться з переможцем Scottish Open Леєм Пейфанем. Їхній матч запланований на ранок суботи.
Лідер світового рейтингу Джадд Трамп поміряється силами з Чжоу Юелунем.
Легенда снукеру 49-річний Ронні О'Салліван, який напередодні підтвердив свою участь у чемпіонаті світу, буде грати проти досвідченого Алі Картера.
Для 45-річного Картера це буде 21-й чемпіонат світу за кар'єру. В 2008 та 2012 роках він доходив до фіналу. В обох випадках він зазнавав поразки саме від О'Саллівана.
Не менш легендарний шотландець Джон Хіггінс зустрінеться з Джо О’Коннором. Хіггінс – ровесник О'Саллівана. Він демонструє цього сезону чудові результати. Зокрема, перемагав на World Open 2025 у китайському Юйшані. Наразі Джон є третім у світовому рейтингу. Він чотири рази ставав чемпіоном світу, але востаннє це йому вдалося ще в 2011 році.
Ще один чотириразовий тріумфатор World Snooker Championship Марк Селбі буде грати проти Бена Волластона.
World Snooker Championship. Результати жеребування
- Кайрен Вілсон (1) – Лей Пейфань
- Джек Джонс (16) – Чжао Сіньтун
- Ніл Робертсон (9) – Кріс Уокеліна
- Марк Аллен (8) – Фань Чжен'ї
- Ронні О'Салліван (5) – Алі Картер
- Чжан Анда (12) – Пан Цзюньсюй
- Си Цзяхой (13) – Девід Гілберт
- Марк Селбі (4) – Бен Волластон
- Джон Хіггінс (3) – Джо О'Коннор
- Сяо Годун (14) – Меттью Селт
- Баррі Хокінс (11) – Хосейн Вафаей
- Марк Вільямс (6) – У Іцзе
- Лука Бресель (7) — Райан Дей
- Дін Джуньху (10) — Зак Суреті
- Шон Мерфі (15) — Деніел Веллс
- Джадд Трамп (2) — Чжоу Юелун
Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.