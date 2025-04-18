О'Салліван і Трамп дізналися суперників: визначилися пари першого раунду чемпіонату світу

Кайрен Вілсон (з "метеликом") та інші зірки снукеру

Відбулося жеребкування першого раунду World Snooker Championship 2025.

Результати публікує World Snooker Tour.

Чинний Чемпіон Кайрен Вілсон зустрінеться з переможцем Scottish Open Леєм Пейфанем. Їхній матч запланований на ранок суботи.

Лідер світового рейтингу Джадд Трамп поміряється силами з Чжоу Юелунем.

Легенда снукеру 49-річний Ронні О'Салліван, який напередодні підтвердив свою участь у чемпіонаті світу, буде грати проти досвідченого Алі Картера.

Для 45-річного Картера це буде 21-й чемпіонат світу за кар'єру. В 2008 та 2012 роках він доходив до фіналу. В обох випадках він зазнавав поразки саме від О'Саллівана.

Не менш легендарний шотландець Джон Хіггінс зустрінеться з Джо О’Коннором. Хіггінс – ровесник О'Саллівана. Він демонструє цього сезону чудові результати. Зокрема, перемагав на World Open 2025 у китайському Юйшані. Наразі Джон є третім у світовому рейтингу. Він чотири рази ставав чемпіоном світу, але востаннє це йому вдалося ще в 2011 році.

Ще один чотириразовий тріумфатор World Snooker Championship Марк Селбі буде грати проти Бена Волластона.

World Snooker Championship. Результати жеребування

Кайрен Вілсон (1) – Лей Пейфань

Джек Джонс (16) – Чжао Сіньтун

Ніл Робертсон (9) – Кріс Уокеліна

Марк Аллен (8) – Фань Чжен'ї

Ронні О'Салліван (5) – Алі Картер

Чжан Анда (12) – Пан Цзюньсюй

Си Цзяхой (13) – Девід Гілберт

Марк Селбі (4) – Бен Волластон

Джон Хіггінс (3) – Джо О'Коннор

Сяо Годун (14) – Меттью Селт

Баррі Хокінс (11) – Хосейн Вафаей

Марк Вільямс (6) – У Іцзе

Лука Бресель (7) — Райан Дей

Дін Джуньху (10) — Зак Суреті

Шон Мерфі (15) — Деніел Веллс

Джадд Трамп (2) — Чжоу Юелун

HALO WORLD CHAMPIONSHIP DRAW! 🍿



Which match are you looking forward to the most? #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/vWOzH38HiR — WST (@WeAreWST) April 17, 2025

Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.