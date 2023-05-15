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Сілва: Для Арсенала буде краще, якщо Зінченко знову гратиме півзахисника

Ексгравець Арсенала розповів про українського захисника
Сьогодні 20:49 269 0
Сілва: Для Арсенала буде краще, якщо Зінченко знову гратиме півзахисника
Фото: Getty Images
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко

Джерело - Сasinosite.nl.

Захисника Арсенала Олександр Зінченко може приносити більше користі, граючи в лінії півзахисту.

Таку думку висловив колишній гравець "канонірів" Жілберто Сілва.

"Думаю, якщо Зінченко знову гратиме на позиції центрального півзахисника, це буде краще для Арсенала. Тож, можливо, клубу варто подумати про підсилення позиції лівого захисника. Але все залежить від Мікеля Артети та того, що він хоче. Йому потрібно, аби Кіран Тірні та Зінченко конкурували за одну й ту саму позицію, піднімаючи рівень", - сказав Сілва.

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