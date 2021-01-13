 Марта Костюк. У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу | Блоги | Champion.com.ua
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У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк
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У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк Андрій Твердохліб
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У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк

Сьогодні 15:10 Андрій Твердохліб 841 0
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк

Джерело - Чемпіон.

18-річна киянка Марта Костюк вперше в кар’єрі зіграла в півфіналі турніру WTA, щоправда поступилася росіянці Кудермєтовій на кортах Абу-Дабі. В оновленому рейтингу WTA Костюк потрапить до ТОП-80 – непогано для 18 років, погодьтесь. Тому саме час детальніше познайомитися з висхідною зіркою світового тенісу, яку фахівці, небезпідставно, називають майбутньою першою ракеткою світу.

ТОП-5 цитат Марти Костюк

Початок

Костюк народилася у спортивній родині, 28 червня 2002 року. Батько Олег займав посаду технічного директора юніорського тенісного турніру, а мати Таліна – у минулому професіональний гравець. Тож на тенісне майбутнє Марта була приречена ще в утробі матері.

"Коли Марті було п'ять років, вона прийшла до мене на тренування, побачила, що з мамою добре, не потрібно сидіти з нянькою вдома або в садку, і захотіла залишитися. Тоді ми вирішили створити групу для дітей, і вона почала тренуватися. Марта займалася разом з усіма, тренування були по три рази на тиждень, і ще вона паралельно займалася кожен день акробатикою", - пригадує мати Марти.

"Професійна кар'єра тенісистки змушує відмовлятися від того, що властиво дитинству. Цього прекрасного часу, коли ти щасливий і у тебе немає ніяких проблем. У тенісисток дуже багато обов'язків, ми стикаємося з серйозним тиском. Це складно, але мені вдається впоратися", - зізналася Марта в 2018 році після першого серйозного успіху на дорослому рівні (3 коло Australian Open – Чемпіон).

Слава наздогнала 13-річну Марту поза кортами

Що таке публічність і увага суспільства Марта відчула ще будучи дитиною. І сталося це поза тенісними кортами. У 13 років Костюк виступила з трибуни Верховної Ради. Проте з політикою Марта себе не пов’язує.

"Все було дуже урочисто, але на той момент не було багато кого з депутатів. Я, звісно, дуже хвилювалася. Пам’ятаю, що вивчила цей текст за 2-3 дні до виступу і моїм головним завданням було не сильно його читати. Хвилювалася, що десь зіб’юсь, чи не так скажу. Але це гарний досвід, який був у моєму житті.

Йти у політику в мене думок не виникало. Вважаю, що я принесу більше користі, як незалежний представник нашої країни. У своїй сфері я буду більш корисною, ніж в політиці".

Через щоденні, багатогодинні тренування, Костюк із 9 класу навчалася в київській школі екстернів. Саме на той час, прийшовся перший гучний успіх 14-річної дівчини – перемога на юніорському Australian Open-2017, а її переможний спітч "Слава Україні" із кубком у руках облетів увесь світ.

Далі був ще один Grand Slam у парі із сербкою Ольгою Данилович на US Open-2017, перший рядок в юніорському рейтингу та перемога Підсумковому турнірі до 18 років у Китаї.

Саме в 2017 році тенісний світ у повний голос заговорив про юну українку.

Чемпіонський характер

"Домінуй, володарюй, принижуй", - саме так характеризує свій ігровий стиль українка.

Тому й не дивно, що Марта хотіла змагатися на елітному рівні. Але за регламентом WTA існують певні вікові обмеження, через які пробивають собі шлях усі без виключення. Тому дуже доречним стало запрошення Костюк на дорослий Australian Open-2018 – організатори вручили нашій тенісистці Wild card і вона змогла заявитися в кваліфікацію. Марта впевнено подолала сито кваліфікації і стала наймолодшою в історії учасницею турніру в Мельбурні.

Юна українка побила декілька рекордів на Australian Open-2018

А вже в 1 колі Grand Slam прийшов і перший гучний успіх на дорослому рівні. 15-річна Костюк розтрощила 25-ту сіяну Шуай Пен (6:2, 6:2). Українка стала першою тенісисткою 2002 року народження, якій вдалося вийти у друге коло Відкритої першості Австралії. Далі була перемога над господаркою кортів Роговською та матч 3 кола проти Еліни Світоліної.

"Від нинішнього матчу я взяла доволі багато, - сказала після гри Марта. - Скільки коштує годинний урок від Світоліної? А я отримала його безкоштовно. Чи були у мене шанси? Так, проте я думала, що вона - неймовірна, що вона - як бог. І нічого не змогла з цим зробити. Коли я граю проти сильних гравців, то не вірю, що можу їх подолати. А проти такої тенісистки, яка входить у топ-5, я грала вперше".

Відмовилась їхати на турніри в Росію та в 16 років дебютувала за дорослу збірну

"Патріотизм – це позиція душі", - говорить Марта.

Костюк відмовилась їздити на російські турніри в той момент коли це було вкрай необхідно для кар’єри. Тут треба пояснити. Справа в тім, що на території Росії відбувається безліч невеличких турнірів ITF (10-, 25-, 50-тисячники), які конче потрібні молодим тенісистам, у першу чергу, для набирання очок і просування в рейтингу.

"Поки на сході будуть бойові дії я вважаю недоречним брати участь в змаганнях, які проводять у Росії", - заявила Марта. - Для мене багато значить патріотизм. Для мене честь представляти свою країну на змаганнях. Люблю, коли звучить наш гімн, завжди сльози навертаються на очі".

Також Костюк неодноразово заявляла про любов до Батьківщини.

"Ніколи не хотіла змінювати громадянство. Вважаю, такий крок невірним у житті, особливо, якщо ти відома людина або можеш потенційно нею стати та представляти країну у світі. Не хочу осуджувати дії інших, тому говорю за себе. Якщо говорити про матчі у Росії, то можу сказати, що такі поїздки піддаються великій критиці зі сторони уболівальників.

Я завжди буду дотримуватись власної думки. На жаль, у нас багато "патріотів" на словах, але не на ділі".

Мрія Марти зіграти за збірну України здійснилася у 2018 році. 16-річна дівчина дебютувала за національну команду в матчі Кубку федерацій у грі проти Австралії. Так, Марта програла тоді майбутній першій ракетці світу Ешлі Барті, але то зовсім інша історія.

"Я дуже люблю виступати під нашим прапором, люблю представляти Україну в світі. Я пишаюся своєю країною, вона значить для мене дуже багато, але для багатьох вона ще достатньо не відома, тому мені особливо подобається її відкривати і представляти. Це велика гордість і честь для мене", - заявила тенісистка одразу після свого дебюту.

Уболівала за Надаля, хотіла вийти заміж за Джоковича, та вказує Федереру на його недоліки

Незважаючи на юний вік Марта почуває себе як риба у воді в компанії елітних тенісистів. Довгий час Костюк була клієнткою агенства LJ Sports Group легендарного хорватського тенісиста Івана Любичича, який час від часу допомагав киянці в тренувальному процесі. Завдяки такий співпраці у Марти була можливість спілкуватися й навіть тренуватися з легендами світового тенісу.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

"Не знаю чому, але в дитинстві вболівала за Надаля, кожного року іспаець грав у фіналі Roland Garros проти Роджера Федерера, але потім зустріла Джоковича…

"Я хотіла вийти заміж за Новака Джоковича. Думаю, що він в курсі. Тому що у сербській пресі була замітка про те, що 13-річна українка мріє вийти заміж за Джоковича. У нас з ним різниця у віці - 15 років. У моїх батьків - 18, так що 15 для мене - це не суттєво".

"Добре, що я знаю Роджера Федерера. Коли ми зустрічаємося, то завжди вітаємося. Коли Іван Любичич (тренер Федерера, який також консультує українку - ред.) спостерігає за моїми матчами, то Роджер потім питає, як у мене пройшла гра".

А ще Марта відкрито заявила про слабкі сторони у грі швейцарця.

"Звісно Федерер – геній, але і в його грі є недоліки. Ногами не допрацювує. Уболівальники цього не помічають просто"

Костюк може собі дозволити публічно потролити Ніка Кіргіоса (на відео молодша сестра Марти).

Зіграла в парі з легендарною американкою Вінус Вільямс.

"Це дійсно дуже, дуже здорово, що я змогла розділити цей корт з Вінус. Це чудовий досвід. - Це такий привілей, для мене велика честь бути частиною цієї команди, в якій вона грає. У нас одна і та ж робота - вона також тенісиста, вона така ж людина, як і всі інші, коли ми збираємося разом. Я знаю, що вона буде виступати і на наступному тижні теж, тому це здорово, це відмінна можливість для мене".

З призових за US Open-2020 купила рідним автобмобілі

Принаймні, збиралася це зробити, про що й розповіла в одному з своїх інтерв'ю.

"Із урахуванням усіх податків заробила 90 тис євро призових. Куплю сестрі та татові автомобілі".

 

Влітку Марті виповниться лише 19 років і в неї є все, щоб увірватися до еліти світового тенісу цьогоріч. А зважаючи на дискваліфікацію Ястремської, Костюк вже в в цьому році має усі шанси стати другою ракеткою України...

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