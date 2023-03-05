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Костюк перемогла росіянку і виграла перший турнір WTA в кар'єрі

Вчора 23:38 234 1
В оновленому рейтингу українка вперше увійде до 40 найкращих тенісисток світу
Костюк перемогла росіянку і виграла перший турнір WTA в кар'єрі
#Грачова, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (52) перемогла росіянку Варвару Грачову (88) у фіналі турніру в американському Остіні.

Матч тривав 1 годину 33 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 7:5. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок та реалізувала 8 з 15 брейкпойнтів.

Ця перемога стала для Костюк першою на турнірах WTA в кар'єрі.

ATX Open -  WTA 250
Остін, США, хард
Призовий фонд - $259,303
Фінал, 5 березня

Марта Костюк (Україна) - Варвара Грачова (країна терорист) 6:3, 7:5

В оновленому рейтингу Марта покращила своє досягнення - увійшла до 40 найкращих тенісисток світу. 

Нагадаємо, Надія Кіченок не змогла вийти до фіналу турніру у США.

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