Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (52) перемогла росіянку Варвару Грачову (88) у фіналі турніру в американському Остіні.
Матч тривав 1 годину 33 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 7:5. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок та реалізувала 8 з 15 брейкпойнтів.
Ця перемога стала для Костюк першою на турнірах WTA в кар'єрі.
ATX Open - WTA 250
Остін, США, хард
Призовий фонд - $259,303
Фінал, 5 березня
Марта Костюк (Україна) - Варвара Грачова (країна терорист) 6:3, 7:5
В оновленому рейтингу Марта покращила своє досягнення - увійшла до 40 найкращих тенісисток світу.
Нагадаємо, Надія Кіченок не змогла вийти до фіналу турніру у США.