Костюк - восьма українська тенісистка - переможниця турніру WTA

Джерело - Чемпіон.
Напередодні 20-річна Марта Костюк виграла свій дебютний титул в одиночному розряді та стала лише 8-ю українською тенісисткою - переможницею турніру WTA. У фіналі американського TX Open - WTA 250 в Остіні Костюк у двох сетах здолала росіянку варвару грачову (6:3, 7:5).
Найтитулованішою українською тенісисткою залишається Еліна Світоліна, в активі якої 16 титулів.
Українські тенісистки - переможниці турнірів WTA
- Еліна Світоліна - 16 виграних турнірів;
- Наталія Медведєва - 4;
- Леся Цуренко - 4;
- Даяна Ястремська - 3;
- Лариса Савченко-Нейланд - 2;
- Катерина Бондаренко - 2;
- Олена Бондаренко - 2;
- Марта Костюк - 1.
Зазначимо, що Катерина Байндль (Козлова) і Ангеліна Калініна виграли по одному турніру WTA Challenger, які жіноча тенісна асоціація не кваліфікує як турнір WTA.
Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Костюк вперше увійде до топ-40.
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