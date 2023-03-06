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Костюк - восьма українська тенісистка - переможниця турніру WTA

Сьогодні 02:02 Андрій Твердохліб 248 0
Костюк - восьма українська тенісистка - переможниця турніру WTA
#Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Наталія Медведєва, #Олена Бондаренко, #Лариса Савченко-Нейланд

Джерело - Чемпіон.

Напередодні 20-річна Марта Костюк виграла свій дебютний титул в одиночному розряді та стала лише 8-ю українською тенісисткою - переможницею турніру WTA. У фіналі американського TX Open -  WTA 250 в Остіні Костюк у двох сетах здолала росіянку варвару грачову (6:3, 7:5).

Найтитулованішою українською тенісисткою залишається Еліна Світоліна, в активі якої 16 титулів.

Українські тенісистки - переможниці турнірів WTA

  1. Еліна Світоліна - 16 виграних турнірів;
  2. Наталія Медведєва - 4;
  3. Леся Цуренко - 4;
  4. Даяна Ястремська - 3;
  5. Лариса Савченко-Нейланд - 2;
  6. Катерина Бондаренко - 2;
  7. Олена Бондаренко - 2;
  8. Марта Костюк - 1.

Зазначимо, що Катерина Байндль (Козлова) і Ангеліна Калініна виграли по одному турніру WTA Challenger, які жіноча тенісна асоціація не кваліфікує як турнір WTA.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Костюк вперше увійде до топ-40.

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