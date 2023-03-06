Костюк - восьма українська тенісистка - переможниця турніру WTA

Джерело - Чемпіон.

Напередодні 20-річна Марта Костюк виграла свій дебютний титул в одиночному розряді та стала лише 8-ю українською тенісисткою - переможницею турніру WTA. У фіналі американського TX Open - WTA 250 в Остіні Костюк у двох сетах здолала росіянку варвару грачову (6:3, 7:5).

Найтитулованішою українською тенісисткою залишається Еліна Світоліна, в активі якої 16 титулів.

Українські тенісистки - переможниці турнірів WTA

Еліна Світоліна - 16 виграних турнірів; Наталія Медведєва - 4; Леся Цуренко - 4; Даяна Ястремська - 3; Лариса Савченко-Нейланд - 2; Катерина Бондаренко - 2; Олена Бондаренко - 2; Марта Костюк - 1.

Зазначимо, що Катерина Байндль (Козлова) і Ангеліна Калініна виграли по одному турніру WTA Challenger, які жіноча тенісна асоціація не кваліфікує як турнір WTA.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Костюк вперше увійде до топ-40.

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