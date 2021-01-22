Розглянемо лідерів другого по значущості українського чемпіонату і порівняємо передсезонні прогнози на Першу лігу України з актуальною на сьогодні таблицею

Майже пройдено екватор другого за престижністю чемпіонату українського футболу. Поговоримо про поточну ситуацію в турнірній таблиці і з'ясуємо, наскільки прогнози на Першу лігу чемпіонату України з футболу перед стартом сезону збіглися з тим, що ми можемо спостерігати прямо зараз.

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Прогнози на Першу лігу України 2020: Регламент чемпіонату і поточний розклад сил

Почнемо з загальних положень щодо регламенту проведення чемпіонату. Так, за путівку в елітний дивізіон борються 16 команд. Три кращі клуби отримують право виступати в наступному сезоні Прем'єр-ліги. Аутсайдер елітного дивізіону опускається в Першу лігу. Два останніх місця в самій Першій лізі вибувають до другої ліги, а звідти на їх місця приходять два найбільш успішних клубу за підсумками сезону. Так, у минулому сезонi чемпіоном Першої ліги став Минай, а також в УПЛ вийшли Інгулець і Рух. Попрощалися з Першої лігою Металург і Черкащина. Ну а тепер поговоримо безпосередньо про прогнози на Першу лігу України сезону 2020/21.

Лідери та фаворити

Агробізнес

У минулому сезоні Агробізнес зайняв четверте місце, причому клуб з Волочиська набрав стільки ж очок, скільки і Інгулець, який пішов на підвищення в УПЛ. Взагалі, ніхто не очікував, що Агробізнес зможе боротися за потрапляння в Прем'єр-лігу, і команда, в результаті, добре попсувала нерви фаворитам турніру. Перед початком нинішнього сезону прогнози на футбол, який слід було очікувати від Агробізнесу були такі, що клубу цілком під силу поліпшити результати минулого сезону, однак, для цього, однозначно, потрібно посилення складу, особливо на тлі відходу двох важливих гравців. В цілому, тепер Агробізнес виглядає добротної зіграної командою, з якою вже почали вважатися навіть більш імениті клуби, але для підвищення в класі належало виконати колосальну і виснажливу роботу.

І ось, після майже половини чемпіонату, підсумок такий, що команда очолює турнірну таблицю з 28 очками. Більш того, Агробізнес кращий в лізі за різницею забитих і пропущених м'ячів, проте на другій сходинці з такою же кількістю набраних балів розташувався Чорноморець, про який ми прямо зараз і поговоримо.

Чорноморець

Чорноморець це команда, яка має солідний досвід виступiв в Прем'єр-лізі, втім, в нинішні часи доводиться доводити свій клас конкурентам у другому за значущістю дивізіоні. Минулий розіграш турніру завершився для одеситів лише 10 сходинкою в турнірній таблиці. Незважаючи на те, що перед початком нового сезону Чорноморець непогано підсилився в плані складу, команді не вистачає стабільності, тому прогнози на Першу лігу України ледве припускали можливість того, що одесити зможуть поборотися за верхні рядки в таблиці.

Половина сезону показала, що Чорноморець поки що одна з тих команд, яка найменше програє. 2 поразки, 4 нічиїх і 8 перемог дозволяють займати комфортне друге місце в турнірній таблиці і мати всі шанси продовжити боротьбу за вихід в УПЛ. Втім, все знову ж упирається в стабільність. На відміну від Агробізнесу, який виграв всі останні п'ять матчів, Чорноморець з п'яти останніх зустрічей здобув три перемоги, один раз програв і зіграв внічию.

Верес

У минулому сезоні Верес виступав у Другій лізі і домігся підвищення в класі. Передсезонні прогнози на Першу лігу України допускали, що клуб з Рівного зможе вступити в боротьбу за місця в УПЛ, особливо з огляду на те, що команда там вже грала. Втім, ніхто і не говорив, що зробити це буде легко.

В цілому, прогнози частково збулися, і Верес дійсно йде по турніру дуже успішно. Однак, навряд чи, очікувалося, що клуб з Рівного зможе так швидко включитися в чемпіонську гонку. На даний момент команда займає третє місце, маючи всі шанси і зовсім вибитися в лідери.

Оболонь

Київська Оболонь також жадає підвищення в класі, проте в минулому сезоні команда посіла лише 6 місце, причому відрив від трійки лідерів становив майже 10 очок. Взагалі команда досить цікава і самобутня, і прогнози на Першу лігу України цілком допускали, що кияни зможуть виступити, як мінімум, не гірше, ніж в попередньому сезоні. Однак, з огляду на те, що перемоги даються Оболоні дуже непросто, команді доведеться для цього викластися максимально.

Зараз Оболонь йде п'ятою, і відрив від лідера складає 6 очок. Втім, у киян ще є гра в запасі. Останні п'яти матчів говорять про непоганий рівні стабільності. Так, кияни виграли чотири зустрічі, програвши лише одного разу. Більш того, у команди цілком непогана різниця забитих і пропущених м'ячів. Складно бути впевненим в тому, що Оболонь зможе вийти в УПЛ за підсумками цього сезону, однак, цілком ймовірно, що команда зможе і далі показувати непогану гру.

Гiрник-Спорт

Гірник-Спорт зарекомендував себе як міцний середняк Першої ліги. У минулому сезоні клуб фінішував на 9-му місці, і перед стартом нового розіграшу передбачалося, що команда знову закінчить сезон десь в середині турнірної таблиці, можливо трохи ближче в сторону лідерів.

Поки що Гірник-Спорт навіть більш ніж виправдовує передсезонні прогнози на Першу лігу України і йде четвертим в загальному заліку після 14 матчів. Команда відстає на 5 очок від лідера, проте зараз у клубу чорна смуга. Так, в останніх п'яти матчах була здобуто лише одна перемога; все інше - поразки. Ймовірно, що якщо клуб зможе повернутися до тями і, як мінімум, перестане втрачати очки, то в кінці сезону Гірник-Спорт може виявитися навіть вище, ніж у минулому році. У будь-якому випадку, як і Оболонь, поки що Гірник-Спорт не виглядає претендентом на вихід в УПЛ, хоча статися може все, що завгодно.

Аутсайдери

Скажімо пару слів і про аутсайдерів чемпіонату. Так, на даний момент головним претендентом на виліт виглядає "Кристал" Херсон, який переміг лише один раз в 14 матчах. В активі команди чотири очки. На таку ж кількість очок відірвався від нього "Авангард" Краматорськ, який теж в зоні ризику зі схожими незадовільними результатами. У безпосередній близькості від небезпечної зони знаходяться Прикарпатті, а також ВПК-Агро. На даний момент у них 12 і 13 очок відповідно, але ще є ігри в запасі.

Пiдсумки

У підсумку, пiсля половини сезону визначився ряд лідерів, які, цілком ймовірно, і продовжать боротися за путівку в Прем'єр-лігу. Агробізнес, Чорноморець і Верес поки що виглядають головними претендентами на підвищення в класі. Втім, до кінця чемпіонату ще рівно стільки ж, і проміжні підсумки не мають ніякого вирішального значення, так що ситуація може ще кардинально змінитися, причому декілька разів.

Саме тому, якщо ви вирішили робити ставки на спорт, слід розуміти, що бути впевненим у правильності свого прогнозу неможливо, а будь-яка ставка це гарантований ризик для ваших грошей. Грайте максимально обережно та не ставте великих для себе сум.