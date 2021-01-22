 Прогнози на Першу лігу України: хто може вийти в УПЛ? | Betting | Champion.com.ua
Мій профіль
Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів
Вчора 18:24 2625
Антгольц-2021. Чоловіча Індивідуальна гонка 20 км: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:14 982
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії
Сьогодні 08:08 1320
Миколенко у січні може перейти до Інтера
Сьогодні 07:20 1292
Джойс: Вірю в свою перемогу над Усиком
Сьогодні 06:25 1107
Гол Яремчука не приніс перемогу Генту у 25 турі Ліги Жупіле
Вчора 23:57 765
Зоря запропонувала 300 тисяч євро за Шахаба
Вчора 22:39 614
УПЛ не ввійшла до ТОП-20 найкращих ліг року
Вчора 21:09 731
Джима: Мені вдалося дотерпіти і я стала другою
Вчора 19:09 1858
Шахтар врятувався від поразки у контрольному матчі
Вчора 17:53 1199
Блоги
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:08 1316
Народна депутатка з'явилася на публіці у вишуканому образі
Народна депутатка з'явилася на публіці у вишуканому образі Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:07 1182
Як Джима здобувала першу медаль в сезоні. Відеоогляд гонки
Як Джима здобувала першу медаль в сезоні. Відеоогляд гонки Valeriy Ruchka
Вчора 18:42 3085
Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт
Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт Valeriy Ruchka
Вчора 13:51 2181
Сьомий день карантину. Костюк продовжує підготовку до Australian Open
Сьомий день карантину. Костюк продовжує підготовку до Australian Open Valeriy Ruchka
Вчора 13:47 506
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:33 ММА Стало відомо, скільки Мак-Грегор та Пор'є зароблять за бій 41
13:15 Футбол Скандальний український нападник перейшов до Металу 140
13:14 Пряма трансляція Антгольц-2021. Чоловіча Індивідуальна гонка 20 км: онлайн-трансляція. LIVE 982
12:57 Баскетбол Лень веде переговори з Вашингтоном 231
12:41 Футбол Тулуза перебила пропозицію Динамо щодо Ірандуста 319
12:33 Беттінг Прогнози на Першу лігу України: хто може вийти в УПЛ? 238
12:25 Теніс Снігур програла у півфіналі турніру ITF в ОАЕ 223
12:09 Бокс Портер: Лопес став одним з найкращих боксерів 281
12:04 Беттінг Коефіцієнти на Першу лігу України 365
11:51 Футбол Рома шукає заміну Фонсеці 874
11:46 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічу індивідуальну гонку в Антгольці 1488
11:33 Футбол Марсель орендував нападника Наполі Міліка 314
11:15 Бокс Вайт перед реваншем з Повєткіним найняв тренера Льюїса 402
10:57 Хокей. УХЛ Краматорськ - Білий Барс 3:0. Огляд матчу 245
10:41 Футбол Колишній гравець Шахтаря став президентом команди Другої ліги 913
10:25 Футбол Ліверпуль - Бернлі 0:1. Огляд матчу 260
10:09 Бокс Гірн: Якщо Вайт хоче провести бій за титул, то він повинен перемогти Повєткіна 317
09:56 Футбол СК Дніпро-1 - Спартак 1:1. Огляд матчу 466
09:39 Олімпійські Ігри-2020 В Японії спростували інформацію про скасування Олімпіади 390
09:25 Хокей Вінніпег розгромив Оттаву, Бостон здолав Філадельфію. Результати матчів НХЛ 389
09:11 Баскетбол Лейкерс та Юта здобули перемоги. Результати матчів НБА 314
08:55 Футбол Атлетіко вирвав перемогу в Ейбара у 19 турі Ла-Ліги 508
08:39 Олімпійські Ігри-2020 Влада Японії вирішила скасувати Олімпійські ігри в Токіо 1313
08:24 Футбол Лаціо переміг Парму в 1/8 фіналу Кубку Італії 330
08:08 Бокс Постол: В Усика великі шанси стати чемпіоном у 2021 році 611

Прогнози на Першу лігу України: хто може вийти в УПЛ?

Сьогодні 12:33 238 0
Розглянемо лідерів другого по значущості українського чемпіонату і порівняємо передсезонні прогнози на Першу лігу України з актуальною на сьогодні таблицею
Прогнози на Першу лігу України: хто може вийти в УПЛ?

Майже пройдено екватор другого за престижністю чемпіонату українського футболу. Поговоримо про поточну ситуацію в турнірній таблиці і з'ясуємо, наскільки прогнози на Першу лігу чемпіонату України з футболу перед стартом сезону збіглися з тим, що ми можемо спостерігати прямо зараз.

Букмекерські контори України для ставок на Першу лігу

Букмекер Привітальний бонус Промокод 2021

1xbet

1xbet logo

 1500EUR

1XMAX

Фаворит Україна

Фаворит Спорт Украина

 Ставка без риска до 500 UAH +100% к депозиту

FAV***

Pari Match

Пари Матч

 МАТЧІ LIVE

На сайті букмекера >

Мелбет

Мелбет лого

 До 15 000 рублей

BETMAX

Фан Спорт

Фан Спорт Лого

 1000 гривень за депозит

fan_16

Прогнози на Першу лігу України 2020: Регламент чемпіонату і поточний розклад сил

Почнемо з загальних положень щодо регламенту проведення чемпіонату. Так, за путівку в елітний дивізіон борються 16 команд. Три кращі клуби отримують право виступати в наступному сезоні Прем'єр-ліги. Аутсайдер елітного дивізіону опускається в Першу лігу. Два останніх місця в самій Першій лізі вибувають до другої ліги, а звідти на їх місця приходять два найбільш успішних клубу за підсумками сезону. Так, у минулому сезонi чемпіоном Першої ліги став Минай, а також в УПЛ вийшли Інгулець і Рух. Попрощалися з Першої лігою Металург і Черкащина. Ну а тепер поговоримо безпосередньо про прогнози на Першу лігу України сезону 2020/21.

прогнози на Першу лігу чемпіонату України з футболу

Лідери та фаворити

Агробізнес

У минулому сезоні Агробізнес зайняв четверте місце, причому клуб з Волочиська набрав стільки ж очок, скільки і Інгулець, який пішов на підвищення в УПЛ. Взагалі, ніхто не очікував, що Агробізнес зможе боротися за потрапляння в Прем'єр-лігу, і команда, в результаті, добре попсувала нерви фаворитам турніру. Перед початком нинішнього сезону прогнози на футбол, який слід було очікувати від Агробізнесу були такі, що клубу цілком під силу поліпшити результати минулого сезону, однак, для цього, однозначно, потрібно посилення складу, особливо на тлі відходу двох важливих гравців. В цілому, тепер Агробізнес виглядає добротної зіграної командою, з якою вже почали вважатися навіть більш імениті клуби, але для підвищення в класі належало виконати колосальну і виснажливу роботу.

І ось, після майже половини чемпіонату, підсумок такий, що команда очолює турнірну таблицю з 28 очками. Більш того, Агробізнес кращий в лізі за різницею забитих і пропущених м'ячів, проте на другій сходинці з такою же кількістю набраних балів розташувався Чорноморець, про який ми прямо зараз і поговоримо.

Чорноморець

Чорноморець це команда, яка має солідний досвід виступiв в Прем'єр-лізі, втім, в нинішні часи доводиться доводити свій клас конкурентам у другому за значущістю дивізіоні. Минулий розіграш турніру завершився для одеситів лише 10 сходинкою в турнірній таблиці. Незважаючи на те, що перед початком нового сезону Чорноморець непогано підсилився в плані складу, команді не вистачає стабільності, тому прогнози на Першу лігу України ледве припускали можливість того, що одесити зможуть поборотися за верхні рядки в таблиці.

Половина сезону показала, що Чорноморець поки що одна з тих команд, яка найменше програє. 2 поразки, 4 нічиїх і 8 перемог дозволяють займати комфортне друге місце в турнірній таблиці і мати всі шанси продовжити боротьбу за вихід в УПЛ. Втім, все знову ж упирається в стабільність. На відміну від Агробізнесу, який виграв всі останні п'ять матчів, Чорноморець з п'яти останніх зустрічей здобув три перемоги, один раз програв і зіграв внічию.

чемпіонат україни перша ліга

Верес

У минулому сезоні Верес виступав у Другій лізі і домігся підвищення в класі. Передсезонні прогнози на Першу лігу України допускали, що клуб з Рівного зможе вступити в боротьбу за місця в УПЛ, особливо з огляду на те, що команда там вже грала. Втім, ніхто і не говорив, що зробити це буде легко.

В цілому, прогнози частково збулися, і Верес дійсно йде по турніру дуже успішно. Однак, навряд чи, очікувалося, що клуб з Рівного зможе так швидко включитися в чемпіонську гонку. На даний момент команда займає третє місце, маючи всі шанси і зовсім вибитися в лідери.  

Оболонь

Київська Оболонь також жадає підвищення в класі, проте в минулому сезоні команда посіла лише 6 місце, причому відрив від трійки лідерів становив майже 10 очок. Взагалі команда досить цікава і самобутня, і прогнози на Першу лігу України цілком допускали, що кияни зможуть виступити, як мінімум, не гірше, ніж в попередньому сезоні. Однак, з огляду на те, що перемоги даються Оболоні дуже непросто, команді доведеться для цього викластися максимально.

Зараз Оболонь йде п'ятою, і відрив від лідера складає 6 очок. Втім, у киян ще є гра в запасі. Останні п'яти матчів говорять про непоганий рівні стабільності. Так, кияни виграли чотири зустрічі, програвши лише одного разу. Більш того, у команди цілком непогана різниця забитих і пропущених м'ячів. Складно бути впевненим в тому, що Оболонь зможе вийти в УПЛ за підсумками цього сезону, однак, цілком ймовірно, що команда зможе і далі показувати непогану гру.

Гiрник-Спорт

Гірник-Спорт зарекомендував себе як міцний середняк Першої ліги. У минулому сезоні клуб фінішував на 9-му місці, і перед стартом нового розіграшу передбачалося, що команда знову закінчить сезон десь в середині турнірної таблиці, можливо трохи ближче в сторону лідерів.

Поки що Гірник-Спорт навіть більш ніж виправдовує передсезонні прогнози на Першу лігу України і йде четвертим в загальному заліку після 14 матчів. Команда відстає на 5 очок від лідера, проте зараз у клубу чорна смуга. Так, в останніх п'яти матчах була здобуто лише одна перемога; все інше - поразки. Ймовірно, що якщо клуб зможе повернутися до тями і, як мінімум, перестане втрачати очки, то в кінці сезону Гірник-Спорт може виявитися навіть вище, ніж у минулому році. У будь-якому випадку, як і Оболонь, поки що Гірник-Спорт не виглядає претендентом на вихід в УПЛ, хоча статися може все, що завгодно.

Аутсайдери

Скажімо пару слів і про аутсайдерів чемпіонату. Так, на даний момент головним претендентом на виліт виглядає "Кристал" Херсон, який переміг лише один раз в 14 матчах. В активі команди чотири очки. На таку ж кількість очок відірвався від нього "Авангард" Краматорськ, який теж в зоні ризику зі схожими незадовільними результатами. У безпосередній близькості від небезпечної зони знаходяться Прикарпатті, а також ВПК-Агро. На даний момент у них 12 і 13 очок відповідно, але ще є ігри в запасі.

Пiдсумки

У підсумку, пiсля половини сезону визначився ряд лідерів, які, цілком ймовірно, і продовжать боротися за путівку в Прем'єр-лігу. Агробізнес, Чорноморець і Верес поки що виглядають головними претендентами на підвищення в класі. Втім, до кінця чемпіонату ще рівно стільки ж, і проміжні підсумки не мають ніякого вирішального значення, так що ситуація може ще кардинально змінитися, причому декілька разів.

Саме тому, якщо ви вирішили робити ставки на спорт, слід розуміти, що бути впевненим у правильності свого прогнозу неможливо, а будь-яка ставка це гарантований ризик для ваших грошей. Грайте максимально обережно та не ставте великих для себе сум.

Коментарі ()