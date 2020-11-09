Промокод Мелбет BETMAX | Betting | Champion.com.ua

Ставки з промокодом БК Мелбет. Як знайти промокод і використовувати його при реєстрації. Коефіцієнти і ставки на сайті і бонуси. Фінансові операції.

Букмекерська компанія Melbet з’явилася в 2012 році і з тих пір створила гідне ім’я в галузі онлайн-ставок. Це суто онлайн проект, який працює згідно ліцензії Кюрасао. У зв'язку з цим Мелбет є одним з найкращих європейських букмекерів, тому гравці можуть бути спокійними, оскільки вони захищені сучасним SSL-шифруванням , тоді як платежі здійснюються за допомогою надійних постачальників цієї послуги, інтегрованих в систему.

Промокод Мелбет BETMAX і бонуси 2020 році

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Що означає промокод Мелбет?

Коли людина заповнює форму реєстрації на сайті букмекера Мелбет, то вона бачить поле для промокоду:

Якщо гравець має робочий промокод Мелбет, то він вставляє його сюди. Якщо система приймає код, то в подальшому беттор отримає більше призів. Наприклад на стартовому депозиті можна заробити не 100%, а до 150%. Тому є сенс пошукати використовувати тільки потрібну комбінацію, так використовувати її належним чином.

Ми розмістили діючий промокод Мелбет БЕТМАС в таблиці. Все, що потрібно зробити гравцю - скопіювати код і вставити його в потрібне поле при реєстрації

Все, що потрібно зробити гравцю – скопіювати код та вставити його в потрібне поле при реєстрації.

Важливо: Потрібно враховувати, що промокоди Мелбет мають певний термін дії ( до місяця). Тому важливо шукати свіжі коди ті ігнорувати застарілі. В іншому випадку система просто не прийме застарілий промокод.

Щедрий вітальний бонус Melbet інші акції

Melbet розпочав свою роботу в якості онлайн-букмекерської контори з великого вибору спортивних подій, де були спортивні ставки, а згодом розширив свій бізнес, представивши онлайн-казино. З тих пір і до сьогодні Melbet розширив свою мережу доступних ігор, використовуючи декілька різних постачальників програмного забезпечення. Серед доступних акцій оператора виділяється промокод Мелбет. Він дозволить гравцям отримати суттєву премію до діючого стартового бонусу.

Букмекерська контора Мелбет робить все, щоб залучити нових клієнтів. Однією за найкращих пропозицій компанії є вітальний бонус для новачків. При першому поповненні рахунку беттор отримаю 100% від депозиту. Максимальний розмір заохочення становить 3000 гривень.

Умови, за яких клієнт отримує гроші, точно не злякають. Щоб призова сума перейшла на основний рахунок, депозит потрібно проставити 5 разів експресами. Кожен з них повинен містити принаймні 3 події, які оцінюються мінімальним коефіцієнтом 1,40.

Повернення 100%. БК Melbet пропонує повернення грошей у разі програшу 7 ставок на експреси. Можна отримати назад гроші і після більшої кількості подібних парі. Якщо ставити на протязі 7, 14, 21, 28, 35 та 42 днів, то можна отримати назад кошти після програшу.

Програма лояльності Vip. На сайті букмекера Мелбет є програма лояльності, за якою гравці перетворюють виграні бонусні бали в гроші. Користувачі VIP мають право на повернення частини своєї ставки та отримання ексклюзивних пропозицій та переваг.

Ігри Melbet

Букмекерська компанія Melbet пропонує різноманітні ігри казино від великої кількості відомих постачальників програмного забезпечення. Клієнтам доступні онлайн автомати, покер, телевізійні ігри, швидкі ігри, лотереї бінго, казино в прямому ефірі.

Ігрові автомати

Розділ слотів на веб-сайті Melbet знаходиться в опції "Більше". На сторінці є велика колекція різних типів ігрових автоматів, які в іншому випадку є найпопулярнішими у всіх онлайн-казино. У лівій частині сторінки ви побачите список усіх категорій ігор казино від Покеру до Кено та всього іншого. Також є список улюблених ігор, де ви можете побачити деякі найпопулярніші ігри казино. Крім того, ви можете використовувати вікно пошуку, яке дозволить вам легко знайти гру в казино, в яку ви хочете грати.

Телевізійні ігри

Розділ телевізійних ігор має дві категорії - TVBET та BETGAMES TV. У цьому розділі транслюються ігри казино в прямому ефірі та одночасно можна робити на них ставки. Це трохи нагадує функцію ставок на спортивні трансляції в прямому ефірі.

Бінго

Як і ігрові автомати, Бінго знаходиться на вкладці "Більше". У розділі Bingo можна грати та робити ставки в іграх Bingo, Keno, Battleship та Crazy Bingo. Щоб грати, потрібно поповнити баланс. Якщо гравець полюбляє бінго, йому напевно сподобається ця пропозиція.

Швидкі ігри

На вкладці "Швидкі ігри" є значна кількість ігор казино, які надзвичайно популярні і в які гравці грають все частіше. Це в першу чергу стосується Карт, 4 тузів, російської рулетки, Клондайку, кісток, щасливих карт, Баккари та рулетки.

Більшість гравців у цій частині проводять левову частину свого часу, граючи в ці цікаві ігри казино, де, крім гарної розваги, можна непогано заробляти.

Казино в прямому ефірі

Букмекерська компанія Мелбет має значну кількість живих ігор казино . У цьому розділі у клієнтів є можливість випробувати свою майстерність гри з дилерами, які приєднуються до казино в прямому ефірі. Існує кілька варіантів гри в казино наживо, і клієнтам пропонується вибір, з яким провайдером йому краще грати.

Лінія і коефіцієнти

Проаналізуємо розпис і коефіцієнти в букмекерській конторі Мелбет. Дізнаємося скільки маркетів міститься у футбольній, тенісній, баскетбольній, хокейній лініях.

Футбол. На касові турніри футбольні розпису заповнюються до 1600 позицій. На змагання нижчих і молодіжних ліг букмекер включає до 1300 ринків. Ось скрін для ставок матчів Ліги Європи:

Якщо відкрити будь-який матч, то знайдемо багато тоталів, фор, ставок на тайми та індивідуальні показники команд. Зверніть увагу, що гравцям доступна опція "Ставка в 1 клік". Після її активації гравець вказує суму ставки, і потім може реєструвати парі одним дотиком.

Цілком можна назвати гідними коефіцієнти на футбол в БК Мелбет. Оцініть самі, комісія на передматчеві ринки досягає, як правило, 5% і рідко коли 6%. Навіть на поєдинки другої і третьої ліг маржа компанії не перевищує 10%. У лайв на багато футбольні матчі комісія варіюється в межах 5-7 %. Логічно, що багато клієнтів ставить на футбол на сайті букмекера. У тому числі використовуючи промокод Мелбет.

Теніс. Ставки на тенісні поєдинки в букмекерській конторі Melbet також представлені на гідному рівні. На матчі найпрестижніших турнірів розпису в середньому до 140 ринків. Є пропозиції на точний рахунок в сетах, а також азіатські фори і тотали. На менш популярні змагання букмекер пропонує до 60 варіантів парі.

На теніс коефіцієнти у букмекера Melbet також досить непогані. Звісно найвищі на перемоги гравців. Комісія часто й густо не перевищує 3%. Дуже хороші умови для відіграшу стартового бонусу з промокодом Мелбет. Перед початком матчів комісія Мелбет на інші ринки складає в середньому 5%, а в лайві – 6,5%. Додатковим плюсом для клієнтів Мелбет є відсутність податків на виграші. Правда, є немало інших подібних букмекерів з маржою до 5%, які також не стягують податки із заробітків своїх клієнтів. Але ж Мелбет – надійна компанія, яка чесно сплачує виграші клієнтам, навіть дуже великі.

Хокей. На поєдинки НХЛ і КХЛ, а також матчі збірних букмекерська контора Мелбет пропонує до 1200 маркетів. Досить багато фор і тоталів на окремі періоди.

Що стосується коефіцієнтів, то бетторам не доводиться довго шукати вигідні позиції. Їх багато в кожному матчі. Мінімальна маржа букмекера на хокей становить 2%, максимальна – 6,5% (рідко). В лайві комісія на хокейні ринки майже така.

Баскетбол. Ставки на баскетбольні матчі в букмекерській конторі Мелбет приймаються в тому ж форматі, що і на інші дисципліни. На поєдинки НБА беттори знаходять до 300 пропозицій перед стартом ігор. Про комісію нічого поганого сказати не можна. Перед початком матчів маржа становить 4%, в лайві – 5,5%. За таких умов ставити дуже вигідно.

Ставки на віртуальний спорт представлені класичним набором - стрибками тенісом, футболом, баскетболом. У розписах можна знайти від 20 до 40 позицій. І тут маржа тішить. У середньому комісія складає 7%.

Отже, маємо сказати, що коефіцієнти у букмекера Мелбет високі, а варіантів для ставок багато. Бетторам не потрібно старатися, щоб знайти цікаві варіанти.

Ставки в лайві

На вкладці Live завжди є декілька сотень матчів для ставок в лайві. Перш за все, відзначимо наявність опції Мульти-лайв. Завдяки їй можна добавляти до 4 розписів на один екран:

Організатори прое кту Мелбет доклали зусиль, щоб отримати права на велику кількість різноманітних спортивних трансляцій. Їх кількість щороку складає до 250 000. Підкреслимо, що гравці зможуть дивитися 4 трансляції одночасно.

Фінанси

Букмекерська контора Мелбет пропонує різні варіанти проведення платежів. Серед найпопулярніших виділимо такі:

Віза;

Мастеркард;

Ківі;

Вебмані;

Skrill;

NETELLER.

Введення грошей відбувається за лічені секунди, а оплата - за годину. Всі операції проводяться тією ж платіжною системою, за якою були сплачені гроші. Мінімальний депозит становить лише 1 євро , що підходить для більш скромних гравців.

Однією з найважливіших речей під час ставок, безумовно, є безпека конфіденційних даних, особливо якщо це стосується банківських карток. Мелбет є одним з найкращих європейських букмекерів, тому гравці можуть бути спокійними, оскільки вони захищені сучасним SSL-шифруванням при здійсненні платежів.

Мобільні ставки в Мелбет

Як і багато інших букмекерів, Мелбет запропонував клієнтам сучасний і зрозумілий інтерфейс для ставок з мобільних пристроїв. Для тих, хто вважає за краще використовувати мобільний беттінг оператор створив додаток, який можна завантажити для Android на веб-сайті цієї букмекерської контори,. Програма для гаджетів iOS доступна в App Store і зроблена з велико увагою до деталей, що, безумовно, сподобається учасникам гри.

Цінність додатків Мелбет у тому, що вони гарантують доступ до платформи навіть в тому випадку, коли основний сайт не працює. Гравцям в телефоні так само зручно активувати промокод Мелбет при реєстрації, та робити ставки і грати, спілкуватися з консультантами по чату, та користуватися всіма іншими функціями оператора. По оцінкам багатьох клієнтів букмекерської контори Мелбет, робити ставок з мобільного дуже зручно. Тому й невипадково, що дуже багато гравців перейшли саме на такий вид ставок.

Підтримка клієнтів

Букмекерська контора Мелбет підтримує клієнтів в форматі 24/7/365. Гравці можуть зв’язатися зі службою підтримки, коли їм це потрібно, навіть якщо це Новий рік чи якесь інше свято.

Найпростіший спосіб зв’язатися зі службою підтримки - це живий чат. Посилання на нього знаходиться в правому нижньому куті. Просто потрібно натиснути на кнопку і можна написати запитання у вікні, що відкриється. Ця опція доступна як для зареєстрованих користувачів, так і для тих, хто ще не створив обліковий запис. Інший спосіб зв’язатися з командою підтримки клієнтів - надіслати електронне повідомлення за допомогою форми на сторінці. Також можна скористатися електронною адресою.

Проте найшвидший і, мабуть, найпростіший спосіб зв’язатися зі службою підтримки - це телефонний зв’язок. Букмекерська контора стверджує, що це безкоштовний номер для всіх користувачів, включаючи тих, хто телефонує з України.

Крім того, можна знайти відповіді на багато питання, не звертаючись до служби підтримки. На веб-сайті є кроткі, але змістовні інструкції, які дають конкретні відповіді, як зробити ставку, створити платіж та як розраховуються той чи інший тип ставки.

Топ 3 букмекерів

Зараз велика конкуренція серед багатьох букмекерів. Ми вибрали 3 компанії, які відрізняються хорошими коефіцієнтами, мобільними додатками та бонусами.

1xBet

Ця компанія поступово завоювала прихильність багатьох клієнтів з різних країн Європи, в тому числі – з України. Цей букмекер включає в свою лінію дуже багато ринків на футбол, теніс, хокей, баскетбол та інші дисципліни. Велику увагу оператор приділяю кіберспорту та прямим трансляціям.

Можна з впевненістю сказати, що на сайті 1Хбет – один з найкращих бонусних розділів. Гравці часто обирають вітальний бонус, та купують фрібети на вітрині промокодів. Багато клієнтів охоче отримують бонуси для ігор в казино. Оператор створив якісні мобільні та комп’ютерний додатки.

Паріматч

Оператор з багатим досвідом пропонує досить вигідні умови для ставок на спорт та кіберспорт. Коефіцієнти букмекера на популярні дисципліни задовольняють навіть вибагливих клієнтів. Сайт Паріматч часто оновлюється, стає більш зручнішим та швидким. Гравці отримують доступ до прямих трансляцій в хорошій якості. Завжди на сайті та в мобільних додатках є хороші бонусів. Відзначимо ще фінансову надійність Паріматч. У гравців не виникають проблеми з виводом коштів.

Бетсіті

Ще один оператор, якого можна вважати надійним. Букмекерська контора Бетсіті відрізняється досить простим, але практичним сайтам. Клієнтам дуже легко орієнтуватися і знаходити ринки. Непоганий вибір ставок та хороші коефіцієнти пропонує компанія гравцям. Відзначимо надійність додатків та хороший вибір валют та платіжних систем.

Популярні питання

Чи обов’язково використовувати промокод Мелбет при реєстрації?

Ні, за бажанням клієнт сам вирішує, потрібен, чи ні йому промокод Мелбет. Реєстрація відбудеться і без коду, просто гравець не отримую додатковий бонус.

Можна одночасно отримати декілька бонусів?

Можна, але для кожного потрібно виконати окремі умови.

Гравець має право відмовитися від вітального бонусу?

Так, при заповненні форми реєстрації є окреме поле, за допомогою якого можна відмовитися від вітального бонусу.

Чи є постійними кібер бонуси?

Так, це постійна акція. Є окремий розділ з календарем, в якому вказані пропозиції для кожного дня.

Чи можна отримати бонуси в мобільному додатку?

Так, це можливо.