Пол обійшов Джонсона і піднявся на 5-е місце в історії НБА

Розігруючий Фінікса Кріс Пол обійшов легендарного Меджіка Джонсона за кількістю передач за кар'єру і піднявся на 5-е місце в історії НБА за цим показником.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

У сьогоднішньому матчі проти Мілвокі (128:127 ОВ) 35-річний плеймейкер записав на свій рахунок 13 передач, збільшивши загальний показник за кар'єру до 10 145.

Пол перевершив показник Меджіка (10 141) за 4:05 до кінця четвертої чверті зустрічі, віддавши передачу у швидкий відрив на Девіна Букера.

Лідери в історії НБА по передачах за кар'єру:

1. Джон Стоктон (15 806)

2. Джейсон Кідд (12 091)

3. Стів Неш (10 335)

4. Марк Джексон (10 334)

5. Кріс Пол (10 145)

Chris Paul passes Magic Johnson for 5th on the all-time assists list with this pinpoint dime! pic.twitter.com/WXykknOazY