 Пол обійшов Джонсона і піднявся на 5-е місце в історії НБА за кількістю передач | Баскетбол | Champion.com.ua
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Пол обійшов Джонсона і піднявся на 5-е місце в історії НБА

Сьогодні 13:38 316 0
Загальний показник баскетболіста за кар'єру 10 145 передач
Пол обійшов Джонсона і піднявся на 5-е місце в історії НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Фінікса Кріс Пол обійшов легендарного Меджіка Джонсона  за кількістю передач за кар'єру і піднявся на 5-е місце в історії НБА за цим показником.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

У сьогоднішньому матчі проти Мілвокі (128:127 ОВ) 35-річний плеймейкер записав на свій рахунок 13 передач, збільшивши загальний показник за кар'єру до 10 145.

Пол перевершив показник Меджіка (10 141) за 4:05 до кінця четвертої чверті зустрічі, віддавши передачу у швидкий відрив на Девіна Букера.

Лідери в історії НБА по передачах за кар'єру:

1. Джон Стоктон (15 806)

2. Джейсон Кідд (12 091)

3. Стів Неш (10 335)

4. Марк Джексон (10 334)

5. Кріс Пол (10 145)

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