Етап в Угорщині продовжив контракт з Формулою-1

Контракт Гран-прі Угорщини з Формолую-1 був продовжений ще на рік.

Про це розповів керівник автодрому Хунгарорінг.

"Намагаємося знайти оптимальне рішення навіть в цей складний кризовий час. Поки складно назвати конкретні цифри. Ми досягли угоди про проведення етапу і в 2027 році, попередній контракт діяв до 2026 року. Крім того, нам вдалося знизити розмір промоутерських внесків, що заощадить кілька мільярдів форинтів уряду", - сказав Дьюлай.