У Формулі-1 презентували календар першої частини сезону

Джерело - sport.ua.
Формула-1 офіційно презентувала календар на першу частину сезону-2020.
Про це повідомляє Formula1.com.
Перша частина календаря складається з 8 гонок. У регламенті Ф-1 зазначено, що сезон вважається таким, що відбувся, якщо пілоти провели хоча б вісім гонок.
Поки Ф-1 офіційно показала календар тільки на європейські гонки, оскільки перельоти в інші частини світу зараз під питанням.
Всього Ф-1 сподівається провести 15-18 етапів.
Календар першої частини сезону Формули-1 (всі гонки без уболівальників на трибунах).
5 липня - Гран-прі Австрії
12 липня - Гран-прі Австрії
19 липня - Гран-прі Угорщини
2 серпня - Гран-прі Великобританії
9 серпня - Гран-прі Великобританії
16 серпня - Гран-прі Іспанії (Барселона)
30 серпня - Гран-прі Бельгії
6 вересня - Гран-прі Італії
Нагадаємо, у Австрії дозволили організувати гонки Формули-1.
Також, пілоти Формули-1 підтримують старт сезону.