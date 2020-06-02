У Формулі-1 презентували календар першої частини сезону

В Австрії, а також у Великобританії відбудеться по два етапи

Формула-1 офіційно презентувала календар на першу частину сезону-2020.

Про це повідомляє Formula1.com.

Перша частина календаря складається з 8 гонок. У регламенті Ф-1 зазначено, що сезон вважається таким, що відбувся, якщо пілоти провели хоча б вісім гонок.

Поки Ф-1 офіційно показала календар тільки на європейські гонки, оскільки перельоти в інші частини світу зараз під питанням.

Всього Ф-1 сподівається провести 15-18 етапів.

Календар першої частини сезону Формули-1 (всі гонки без уболівальників на трибунах).

5 липня - Гран-прі Австрії

12 липня - Гран-прі Австрії

19 липня - Гран-прі Угорщини

2 серпня - Гран-прі Великобританії

9 серпня - Гран-прі Великобританії

16 серпня - Гран-прі Іспанії (Барселона)

30 серпня - Гран-прі Бельгії

6 вересня - Гран-прі Італії

Нагадаємо, у Австрії дозволили організувати гонки Формули-1.

Також, пілоти Формули-1 підтримують старт сезону.