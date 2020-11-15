Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News

Телеканали Футбол 1 - лідери спортивного мовлення в Україні. Прямі трансляції найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн.

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У Лізі чемпіонів 2020/21 Україну представляють київське Динамо та донецький Шахтар. Суперниками киян по групі G є гранди світвого футболу - Барселона, Ювентус Турин, а також Ференцварош нашого Сергія Реброва, який потрапив до групового турніру вперше за 25 років, подолавши сито 4-х! кваліфікаційних бар'єрів. У складі чемпіона Угорщини грають представники збірної України - Олександр Зубков і Ігор Харатін, які є лідерами зелено-білих.

Не менш солідна компанія і в гірників. Разом із підопічними Каштру в групі B виступають Мадридський Реал, міланський Інтер і гладбахська Боруссія.

Також українські вболівальники пильно слідкують за виступами Руслана Маліновського в складі Аталанти, яка другий рік поспіль грає в чемпіонські Лізі, а також бореться за призові місця в Сері А. Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко також бореться за перемогу в ЛЧ у складі Манчестер Сіті, який із року в рік є фаворитом турніру.

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До Вашої уваги в ефірі телеканалу легендарне українське Класико - Динамо - Шахтар, яке на теренах нашої держави викликає більший інтерес навіть від єврокубкових баталій.

Найкращі футбольні аналітичні програми: Ніч Лиги чемпіонів і Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Особливої уваги виликає проект телеканалів - Головна команда, присячений національній збірній України, яка продовжує боротися в найсильнішому дивізіоні Ліги націй УЄФА з командами Німеччини, Іспанії і Швейцарії. Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка впевнено пробилися на чемпіонат Європи, який мав відбутися влітку 2020 року, проте був перенесений на рік через пандемію коронавірусу (COVID-19).

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Нагадаємо, із сезону 2020/21 канали Воля Футбол, які є трансляторами Ліги чемпіонів і Ліги Європи, увійшли до медіасервісу Megogo та доступні в якості HD, а деякі матчі - у 4K. Зазначимо, що англійська Прем'єр-лігі - АПЛ доступна на телеканалах Setanta Sports і Setanta Sports+.

Телеканал Футбол 1 онлайн можна дивитися в сервісі Oll.tv, який входить да тарифних пакетів: Футбол (109 грн/міс), Xtra Sport (139 грн), Xtra Sport Oll inclusive (189 грн) та Ultra Oll inclusive (249 грн). У вищезгаданих тарифних пакетах доступний онлайн телеканалів Футбол 2/3. У медіасервісі можете обрати перегляд окремих матчів згаданих турнірів, у, майже, повному об'ємі.